Deprem fotoğrafları gerçek nesnelerle buluştu

Harran Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri, Şanlıurfa'da depremin yaralarını açan bir sergiye imza attı.

Kendi çektikleri deprem fotoğraflarını gerçek hayattan objelerle birleştirerek üç boyutlu bir sergi hazırlayan öğrenciler, ziyaretçilere duygusal anlar yaşattı. Ev eşyaları, el aletleri, kişisel malzemeler ve oyuncakların fotoğraflarla bir araya getirildiği sergi, depremin acı gerçeklerini yansıtarak izleyicileri etkiledi.

Harran Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Görevlisi Çiğdem Erdal, serginin amacını "depremin yarım kalmışlığını hayatın devamlılığıyla birleştirmek" olarak açıkladı. Erdal, her bir tabloda öğrencilerin kendi duygularını ve düşüncelerini yansıttığını belirtirken, ziyaretçilerin hem hüzünlendiğini hem de hayatın devam etmesine dair umut hissettiklerini vurguladı. Öğretim Görevlisi Pelin Güngör Şerbetçi ise serginin, yaşamın devam etme ve güçlenme çabasını temsil ettiğini ifade etti. Şerbetçi, serginin yarıda kalan yaşamları ve duyguları somutlaştırarak nasıl devam edebileceklerini göstermeyi amaçladığını belirtti.

Sergiye katılan öğrenci Ali Güzel de depremin etkilerini ve yarım kalan yaşamları serginin aracılığıyla ifade ettiklerini dile getirerek, depremin şiddetini yaşayanların ve hissedenlerin duygularını sergilediklerini aktardı. Bu duygusal ve anlamlı sergi, depremin etkilerini ve yaşanan travmayı sanatsal bir ifadeyle aktararak ziyaretçilerde derin izler bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı