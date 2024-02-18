- Gündem

Deprem fotoğrafları gerçek nesnelerle buluştu

ABONE OL Google News Sayfamız

Harran Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri, Şanlıurfa'da depremin yaralarını açan bir sergiye imza attı.

Deprem fotoğrafları gerçek nesnelerle buluştu mask
Deprem fotoğrafları gerçek nesnelerle buluştu
Deprem fotoğrafları gerçek nesnelerle buluştu
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Harran Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri, Şanlıurfa'da depremin yaralarını açan bir sergiye imza attı.

Deprem fotoğrafları gerçek nesnelerle buluştu

Kendi çektikleri deprem fotoğraflarını gerçek hayattan objelerle birleştirerek üç boyutlu bir sergi hazırlayan öğrenciler, ziyaretçilere duygusal anlar yaşattı. Ev eşyaları, el aletleri, kişisel malzemeler ve oyuncakların fotoğraflarla bir araya getirildiği sergi, depremin acı gerçeklerini yansıtarak izleyicileri etkiledi.

Deprem fotoğrafları gerçek nesnelerle buluştu

Harran Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Görevlisi Çiğdem Erdal, serginin amacını "depremin yarım kalmışlığını hayatın devamlılığıyla birleştirmek" olarak açıkladı. Erdal, her bir tabloda öğrencilerin kendi duygularını ve düşüncelerini yansıttığını belirtirken, ziyaretçilerin hem hüzünlendiğini hem de hayatın devam etmesine dair umut hissettiklerini vurguladı. Öğretim Görevlisi Pelin Güngör Şerbetçi ise serginin, yaşamın devam etme ve güçlenme çabasını temsil ettiğini ifade etti. Şerbetçi, serginin yarıda kalan yaşamları ve duyguları somutlaştırarak nasıl devam edebileceklerini göstermeyi amaçladığını belirtti.

Deprem fotoğrafları gerçek nesnelerle buluştu

Sergiye katılan öğrenci Ali Güzel de depremin etkilerini ve yarım kalan yaşamları serginin aracılığıyla ifade ettiklerini dile getirerek, depremin şiddetini yaşayanların ve hissedenlerin duygularını sergilediklerini aktardı. Bu duygusal ve anlamlı sergi, depremin etkilerini ve yaşanan travmayı sanatsal bir ifadeyle aktararak ziyaretçilerde derin izler bıraktı.

Deprem fotoğrafları gerçek nesnelerle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Harran Üniversitesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, Öğrenci, sergi, deprem, deprem fotoğrafları

18 Şub 2024 - 15:45 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL