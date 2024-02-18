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Uçak seferlerine sis engeli

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bugün gerçekleşecek uçak seferleri, hava muhalefetinden dolayı iptal edildi.

Uçak seferlerine sis engeli mask
Uçak seferlerine sis engeli
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bugün gerçekleşecek uçak seferleri, hava muhalefetinden dolayı iptal edildi.

Uçak seferlerine sis engeli

Yüksekova'da etkili olan sis yaşamı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalara neden oldu. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda bugün yapılması planlanan uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Bölgede kar yağışı aralıklı olarak devam ediyor.

Uçak seferlerine sis engeli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hakkâri, Yüksekova, uçak seferleri, Hava, hava durumu, Sis

18 Şub 2024 - 15:42 - Yaşam

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