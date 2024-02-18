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Fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi mask
Fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Doğu Akdeniz'de yağışlı hava etkisini hissettiriyor. Hatay'da geçtiğimiz günlerde başlayan fırtına ve yağışlı hava devam ediyor. Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'nde bulunan bazı caddelerde su birikintileri oluşurken bazı evleri su bastı.

Fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Seralardaki ürünlerin sular altında kalması nedeniyle çiftçiler maddi zarara uğradı. Son günlerde etkisini gösteren yağışlar, vatandaşların hayatını olumsuz etkiliyor.

Fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hatay, Samandağ, Fırtına, Sağanak yağış, sera, Yağış

18 Şub 2024 - 15:37 - Gündem

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