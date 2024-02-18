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Termometreler 20 dereceyi gösterirken vatandaşlar mesire alanlarını doldurdu

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Adana'da beklenmedik şekilde yükselen sıcaklıklar, vatandaşları piknik ve açık hava aktivitelerine yönlendirdi.

Termometreler 20 dereceyi gösterirken vatandaşlar mesire alanlarını doldurdu mask
Termometreler 20 dereceyi gösterirken vatandaşlar mesire alanlarını doldurdu
Termometreler 20 dereceyi gösterirken vatandaşlar mesire alanlarını doldurdu
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Adana'da beklenmedik şekilde yükselen sıcaklıklar, vatandaşları piknik ve açık hava aktivitelerine yönlendirdi.

Termometreler 20 dereceyi gösterirken vatandaşlar mesire alanlarını doldurdu

Karataş ilçesinde dolu ve yağmur etkili olurken, Adana kent merkezinde termometreler 20 dereceyi göstererek adeta bahar havası yaşattı. Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan Adnan Menderes Bulvarı, Adanalıların aileleriyle birlikte yürüyüş ve piknik yaparak sıcak havanın tadını çıkardığı bir nokta haline geldi. Bazı vatandaşlar ise Seyhan Baraj Gölü'nde deniz bisikleti kiralayarak zaman geçirdi. Piknik yapanlardan Emine Kıyıcı,

"Kışı da yazı da aynı işte, her zaman her şekilde bahar gibi havası, tabi yazı çok sıcak oluyor, kışımızda böyle. Vatandaşlar bir taraftan yürüyüş yaparken bir taraftan da mangal yapıyorlar"

şeklinde konuştu.

Termometreler 20 dereceyi gösterirken vatandaşlar mesire alanlarını doldurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adana, Hava, hava sıcaklıkları, bahar havasıı, piknik, Karataş

18 Şub 2024 - 15:35 - Yaşam

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