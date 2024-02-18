Şahinbey Ampute galibiyetle döndü 2-1

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi deplasmanda oynadığı karşılaşmada Depsaş Enerji spor Kulübü Ampute Futbol Takımı’nı 2-1 mağlup ederek zorlu deplasmandan galibiyetle döndü.
Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Depsaş Enerji spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Oldukça zorlu ve çekişmeli geçen karşılaşmada Şahinbey Ampute Futbol Takımı 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak evine galibiyetle döndü.
“Alınan galibiyetten dolayı mutluyum”
Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, iyi bir oyunla rakip karşısında net bir skorla galip geldiklerini belirterek,
“Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak önemli bir engeli daha aşarak rakibimizi 2-1 mağlup etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Zorlu bir deplasmandan galip geldiğimiz için mutluyum. 1-0 geriye düştüğümüz maçtan 2-1 galip ayrıldık. Alınan galibiyetten dolayı teknik ekibime, futbolcularıma teşekkür ediyorum”
diye konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.