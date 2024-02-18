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Malatya’daki bu bina tehlike saçıyor

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Malatya’da İzzetiye Mahallesi’nde depremlerde hasar aldığı ileri sürülen ve hasar tespit çalışması yapılamadığı belirtilen 2 katlı bina tehlike saçıyor.

Malatya’daki bu bina tehlike saçıyor mask
Malatya’daki bu bina tehlike saçıyor
Malatya’daki bu bina tehlike saçıyor
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Malatya’da İzzetiye Mahallesi’nde depremlerde hasar aldığı ileri sürülen ve hasar tespit çalışması yapılamadığı belirtilen 2 katlı bina tehlike saçıyor.

Malatya’daki bu bina tehlike saçıyor

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde depremlerde hasar aldığı ileri sürülen ve hasar tespit çalışması yapılamayan 2 katlı bina tehlike saçıyor. Binada zaman zaman kopmaların yaşandığını ifade eden bölge esnafı yapının çökmesinden endişe duyduklarını söyledi.

Malatya’daki bu bina tehlike saçıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük ölçekte yıkım yaşayan Malatya’da, ağır hasarlı binaların yıkımlarında sona yaklaşıldı.

Malatya’daki bu bina tehlike saçıyor

Yıkım işlemlerinde yüzde 90’ın üzerinde bir seviyeye ulaşılan Battalgazi ilçesi İzzetiye Mahallesi’nde ise depremlerde hasar aldığı ileri sürülen ve hasar tespit çalışması yapılamadığı belirtilen 2 katlı bina tehlike saçıyor. Binada zaman zaman kopmaların yaşandığını ifade eden bölge esnafı yapının çökmesinden endişe duyduklarını söyledi.

Malatya’daki bu bina tehlike saçıyor

Mücelli Caddesi Kınık Sokak’ta bulunan binanın her an çökmesinden endişe ettiklerini belirten bölge esnafları Cebrail Çelebi ile Beytullah Kaçmaz, bir süre önce binadaki bacalardan birinin kendiliğinde çöktüğünü ifade ederek, yapının yıkılmasını istediklerini söyledi. 

Malatya’daki bu bina tehlike saçıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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18 Şub 2024 - 15:23 Malatya- Gündem

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