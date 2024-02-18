Heyelan sonrası köy yollarında genişletme çalışmaları başlatıldı

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Batman, Sason ilçesine bağlı grup köy yollarında yaşanan heyelan ve toprak kaymaları nedeniyle daralma ve çökmeler meydana geldi.

Köylülerin durumu ilçe kaymakamlığına iletmeleri üzerine Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğü harekete geçerek köy yollarında onarım ve genişletme çalışmalarına başladı. Yücebağ grubu köy yoluna bağlı Köçkaya, Kaşyayla, Uluağaç köy yolu ile Derince grubu köy yoluna bağlı Bayramlar ve Dikbayır köy yollarında çalışmalar yapılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı