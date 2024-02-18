- Asayiş

Unutulan valiz korkuya neden oldu

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Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi Demokrasi Parkı'nda bulunan minibüs duraklarında unutulan bir valiz, vatandaşlar arasında endişe yarattı.

Unutulan valiz korkuya neden oldu mask
Unutulan valiz korkuya neden oldu
Unutulan valiz korkuya neden oldu
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Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi Demokrasi Parkı'nda bulunan minibüs duraklarında unutulan bir valiz, vatandaşlar arasında endişe yarattı.

Unutulan valiz korkuya neden oldu

Hızla müdahale eden polis ekipleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü personeli, güvenlik önlemleri alarak valizi inceledi. Olay yerine gelen Mustafa A. tarafından valizin sahibinin kendisi olduğu ve unutulduğu belirtilince, valiz açıldı ve içinden Mustafa A'ya ait kıyafetler çıktı. Valiz sahibine teslim edildikten sonra polis ekipleri olay yerinden ayrıldı.

Unutulan valiz korkuya neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adıyaman, minibüs durakları, valiz, Polis, müdahale

18 Şub 2024 - 15:18 - Asayiş

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