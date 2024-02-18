Unutulan valiz korkuya neden oldu

Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi Demokrasi Parkı'nda bulunan minibüs duraklarında unutulan bir valiz, vatandaşlar arasında endişe yarattı.

Hızla müdahale eden polis ekipleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü personeli, güvenlik önlemleri alarak valizi inceledi. Olay yerine gelen Mustafa A. tarafından valizin sahibinin kendisi olduğu ve unutulduğu belirtilince, valiz açıldı ve içinden Mustafa A'ya ait kıyafetler çıktı. Valiz sahibine teslim edildikten sonra polis ekipleri olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı