İki ayrı trafik kazası: 1 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Nusaybin-Midyat yolu Stadyum Kavşağı’nda sabah saatlerinde bir motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.
Öğlen saatlerinden sonra üç otomobilin karıştığı kazada ise yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Kavşakta trafik ışıklarının çalışmadığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.