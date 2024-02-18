İki ayrı trafik kazası: 1 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Nusaybin-Midyat yolu Stadyum Kavşağı’nda sabah saatlerinde bir motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öğlen saatlerinden sonra üç otomobilin karıştığı kazada ise yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Kavşakta trafik ışıklarının çalışmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı