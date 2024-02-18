Besni GSK Kadın Voleybol Takımı Play-Off'a galibiyetle başladı!

2. Lig 15. grubu lider olarak tamamlayan Adıyaman’ın Besni Gençlik Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı Play-Off müsabakalarına galibiyetle başladı.
TVF 2.Lig 15.Grubu lider olarak tamamlayan Besni Gençlik Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı Play-Off Çeyrek Final müsabakalarına başladı.
Takımın elde ettiği başarılarla ilgili açıklamalarda bulunan Besni Gençlik ve Spor İlçe Müdür Metehan Adıgüzel,
“Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonunda oynanan Play-Off müsabakalarında ilk maçını bugün Aydın temsilcisi Didimspor'a karşı oynayan temsilcimiz rakibini 3-2 mağlup etti. Temsilcimiz yarın saat 16.30'da ligin güçlü ekiplerinden Bozhöyük Beledispor ile karşılaşacak. Teknik heyet ve sporcularımızı tebrik eder, yarın ki müsabakada başarılar dileriz”
diye konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.