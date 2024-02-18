Malatya TOKİ kura sonuçları e-Devlet’te

Malatya’da dün yapılan TOKİ kuralarının sonuçları e-Devlet’te yüklenmeye başladı. Hak sahiplerinin sonuçlara nasıl ulaşabileceği de açıklandı.

Malatya'daki TOKİ evlerinin ilk teslimatı için kuralar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya öncülüğünce yapıldı.

KAÇ KONUT TESLİM EDİLDİ

Malatya’da 5 bin 140 adet TOKİ konutu, 1041 tane ise kırsal alanlarda yapılan müstakil konutların teslimi 17 Şubat’ta kura çekimi ile yapıldı.

1-2 AY ARAYLA TESLİM EDİLECEK

Malatya'daki TOKİ'lerin ilk teslimatı için ilk kuralar 17 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirildi. Ardından da 1-2 ay arayla, yeni evler bittikçe, yeni kuralar çekilip evlerin teslimatları yapılacak.

KURA SONUCU SORGULAMA LİSTESİNE NASIL ULAŞILABİLİR?

17 Şubat’ta yapılacak olan kur çekiminin ardından sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açılacak. https://www.turkiye.gov.tr/afad-hak-sahipligi-kura-sonucu-sorgulama sayfasından sonuçlar öğrenilebilecek.

HER AY 15-20 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK

Bu arada Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen TOKİ Konutlarının çekilişinde konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, her ay deprem bölgesinde 15 ila 20 bin konutun teslim edileceğinin müjdesini verdi. Bakan Yerlikaya şu şekilde konuştu:

“Aslında daha önce yapılması planlanmıştır ama Elimizde olmayan sebeplerden dolayı nasip bugüneymiş. Öncelikle şunu söyleyeyim Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdim. Her ay hiç merak etmeyin 15 ila 20 bin konut Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 11 ilimizde siz kıymetli hak sahiplerimize teslim edilecek. Şimdi şimdi de Değerli kardeşlerim, sevgili Malatyalılar. Bu büyük felaketin, Maraş merkezli depremlerin 6 Şubat senesi devriyesinde bu 2 ay içerisinde size 75 bin konut, her ay 15-20 bin, yıl sonunda 200 bin. Bu kuralar her ay devam edecek.”