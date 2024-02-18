Sami Er: “Malatya’yı avucumun içi gibi biliyorum”

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Yazıhan ilçesinde toplu açılış törenine katıldı. Burada Malatya için planlarından bahseden Başka Adayı Er,

“Malatya’yı avucumun içi gibi biliyorum”

dedi.

Törene AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yazıhan Belediye Başkanı ve Adayı Nevzat Öztürk’ün belediye çalışmalarını anlatmasının ardından söz alan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Yazıhan'a kazandırdığı projeler ve hizmetleri için Belediye Başkanı Nevzat Öztürk'e teşekkür etti. “Yazıhan bilir gerçek belediyecilik AK Parti’dir” diyen Er, “Hiçbir ayrım yapmadan hizmet eden, eser üreten, yatırım yapan, sosyal belediyeciliğin öncüsüdür AK Parti” ifadelerine yer verdi.

“BÜTÜN KALEMLERDEN 4-5 KAT DAHA FAZLA İŞ ÜRETMİŞTİK”

30 yıllık bir belediyecilik tecrübesi olduğunu ve TOKİ’de önemli görevlerde bulunduğunu hatırlatan Sami Er,

“2008-2011 yılları arasında Malatya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevinde bulundum. Bu görev süresince Malatya’nın her alanını çok yakından tanıma fırsatı buldum. O dönem bilenler olur, bir hayli kayda değer işler yapmıştık. Açıkçası Malatya’yı avucumun içi gibi biliyorum, dokunmadığımız yer kalmadı. Yazıhan’ın da birçok yerinde, köylerinde, kırsalında çalışmalar oldu. Bir envanter çıkarmıştık il özel idaresi döneminde. Bütün kalemlerden 4-5 kat daha fazla iş üretmiştik. Bu iş üretimini hatırlayanlar vardır, aynı parayla, aynı insan gücüyle, aynı makineyle, aynı ekipmanla her kalemde 4 -5 katı iş üretilmişti. Şimdi de diyorum ki Allah’ın izniyle öyle bir sistem geliştireceğiz ki 10 katına çıkarmayı hedefliyorum. Göreceksiniz inşallah bunu”

diye konuştu.

Malatya’nın bir tarım kenti olduğunu ifade eden Er, Yazıhan ve diğer ilçelerde tarımsal birçok projeyi de hayata geçireceklerini söyledi. Malatya’nın 6 Şubat’ta büyük bir yıkım yaşadığına da değinen Er,

“Birçok projelerimiz hazır. Ama bizim temel hedefimiz, birinci önceliğimiz Malatya’mızı biran önce ayağa kaldırmak. Bunları yaparken de ilçe belediyeleriyle birlikte koordineli çalışacağız. Bu çalışmaları yaparken de eşit mesafede olacağız herkese”

şeklinde konuştu.

Göreve geldiklerinde tüm Malatyalıların başkanı olacağını da sözlerine ekleyen Büyükşehir Başkan Adayı Sami Er, özellikle geçmiş dönemde TOKİ’de aldığı görev ve edindiği tecrübeyle birlikte Malatya’da kalıcı konutlar başta olmak üzere çarşının da biran önce ayağa kaldırılması için gayret sarf edeceklerini dile getirdi.

Kentte 30 rezerv alanının belirlendiğini ve buralara da kalıcı konutların yapılacağını aktaran Er, ileride özellikle kiracı ve dar gelirli vatandaşlar içinde TOKİ aracılığı ile konutların yapılması için çalışacaklarını da ifade etti. Kent merkezinde çarşı projesinin şuanda başladığını belirten Er, 1,5 yıl içerisinde buranın da ayağa kaldırılacağını söyledi.

Önceliklerinin Malatya’yı biran önce küllerinde yeniden doğması ve ayağa kalkması olduğunu dile getiren Başkan Adayı Sami Er, özellikle göçün durması ve giden göçünde tekrar şehre geri dönmesi içinde gayret içerisinde olacaklarını belirtti”

DİLEK’TE MAHALLE TOPLANTISI

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, akşam ise Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Örenönü Mahallesi’nde düzenlenen mahalle toplantısına katıldı. Beraberinde AK Parti’nin Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit ile burada vatandaşlarla buluşan Er, göreve geldiklerinde yapacakları hizmet ve projelerden bahsetti.

Kaynak: BÜLTEN