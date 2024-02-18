Kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşanan bir olayda, Erciyesevler Bozantı Caddesi üzerinde Batuhan Ünlü (27) ile bir grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Tartışma sırasında bir kişi, tüfekle Ünlü'yü karnından vurdu. Ağır yaralanan Batuhan Ünlü, olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro dedektiflerinin geniş çaplı çalışmaları sonucunda olaya karıştığı tespit edilen A.G., Y.D., R.U. ve S.A. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkarıldı.

Olayla ilgili detaylı soruşturma devam ederken, Kayseri Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, benzer vakaların önüne geçmek için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı