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Kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşanan bir olayda, Erciyesevler Bozantı Caddesi üzerinde Batuhan Ünlü (27) ile bir grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi mask
Kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşanan bir olayda, Erciyesevler Bozantı Caddesi üzerinde Batuhan Ünlü (27) ile bir grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Tartışma sırasında bir kişi, tüfekle Ünlü'yü karnından vurdu. Ağır yaralanan Batuhan Ünlü, olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Cinayet Büro dedektiflerinin geniş çaplı çalışmaları sonucunda olaya karıştığı tespit edilen A.G., Y.D., R.U. ve S.A. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkarıldı.

Kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Olayla ilgili detaylı soruşturma devam ederken, Kayseri Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, benzer vakaların önüne geçmek için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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18 Şub 2024 - 14:10 - Gündem

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