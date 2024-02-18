Cezaevi firarisi elektrikli bisiklet ve araç hırsızlığı yaptı, polis takibi sonucu yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde gerçekleşen bir olayda, cezaevinden firar eden İ.A. (19) adlı şahıs, Kuzey Yıldızı TOKİ konutlarındaki bir ikametin önünden elektrikli bisikleti çaldı.

Aynı gün içinde bir hastane önünde park halindeki araçtan da hırsızlık yapan İ.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada her iki hırsızlık olayının da İ.A. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Çaldığı malzemelerle birlikte yakalanan İ.A., emniyetteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. İ.A.'nın daha önce hırsızlık suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve cezaevinden kaçtığı ortaya çıktı.

Mahkeme kararıyla tutuklanan İ.A., cezaevine teslim edilerek adalet önüne çıkarılmış oldu. Samsun polisi, hırsızlık gibi suçların takibinde kararlılıkla çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı