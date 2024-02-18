Doğanşehir'de 349 konut teslim edildi

Depremin yıktığı Doğanşehir’de konutlar, kuralar çekilerek sahiplerine teslim edildi.
6 Şubat 2023’de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yara alan illerden biri olan Malatya’da yapımı tamamlanan kalıcı deprem konutları hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.
6 Şubat depreminde asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Doğanşehir ilçesinde konut kuraları çekilerek vatandaşlar evlerine kavuştu.
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt yapılan kura çekimi ile ilgili yaptığı açıklamada,
"Bir seneyi aşkın süredir, depremin bütün acılarını, yokluklarını, sıkıntılarını birlikte yaşadık. Yaralarımızı sarmaya başladık. 349 TOKİ kuralarının ve Altıntop, Savaklı, Şatıroba, Söğüt ve Yuvalı mahallelerimizin köy konutları ilk etabı çekildi. Kurada ismi çıkanlara hayırlı olsun. Darısı diğer hak sahiplerine İnşallah”
diye konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.