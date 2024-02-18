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Doğanşehir'de 349 konut teslim edildi

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Depremin yıktığı Doğanşehir’de konutlar, kuralar çekilerek sahiplerine teslim edildi.

Doğanşehir'de 349 konut teslim edildi mask
Doğanşehir'de 349 konut teslim edildi
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Depremin yıktığı Doğanşehir’de konutlar, kuralar çekilerek sahiplerine teslim edildi.

6 Şubat 2023’de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yara alan illerden biri olan Malatya’da yapımı tamamlanan kalıcı deprem konutları hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Doğanşehir'de 349 konut teslim edildi

6 Şubat depreminde asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Doğanşehir ilçesinde konut kuraları çekilerek vatandaşlar evlerine kavuştu.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt yapılan kura çekimi ile ilgili yaptığı açıklamada,

"Bir seneyi aşkın süredir, depremin bütün acılarını, yokluklarını, sıkıntılarını birlikte yaşadık. Yaralarımızı sarmaya başladık. 349 TOKİ kuralarının ve Altıntop, Savaklı, Şatıroba, Söğüt ve Yuvalı mahallelerimizin köy konutları ilk etabı çekildi. Kurada ismi çıkanlara hayırlı olsun. Darısı diğer hak sahiplerine İnşallah”

diye konuştu.

Doğanşehir'de 349 konut teslim edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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18 Şub 2024 - 13:02 Malatya- Gündem

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