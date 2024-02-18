Bilim açıkladı: 25 milyon insanın ruh hali çok kötü

Sidney Üniversitesinin ortaya çıkardığı sonuçlara göre, 1990-1999 arası doğan Y kuşağı kendilerinden önceki nesiller arasında en kötü ruh sağlığına sahip kuşak. Türkiye’de Y kuşağının nüfusu 25 milyondan fazla.

Sidney Üniversitesi 1990-1999 arası doğan Y kuşağının kendilerinden önceki nesiller arasında en kötü ruh sağlığına sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Y KUŞAĞI NEDİR?

Y Kuşağı, 1980-1999 arasında doğanları temsil ediyor. Türkiye’de Y kuşağının nüfus sayısı 25 milyon 870 bin 986…

TÜRKİYE’DE KUŞAKLAR

Cumhuriyet Öncesi Kuşak, yani 1923 öncesi doğanların nüfusu 6 bin…

Sessiz Kuşak, yani 1923-1944 arası doğanların nüfus sayısı 1 milyon 557 bin 463…

Bebek Patlaması Kuşağı olarak adlandırılan 1945-1964 arası doğanların nüfusu 10 milyon 750 bin 877…

X Kuşağı, yani 1965-1979 arasında doğanların nüfus sayısı 15 milyon 445 bin 299 şeklinde.

Y Kuşağı, yani 1980-1999 arasında doğanların nüfus sayısı 25 milyon 870 bin 986…

Z Kuşağı, yani 2000-2012 arasında doğanların nüfus sayısı 19 milyon 386 bin 231 şeklinde.

Alfa Kuşağı, yani 2012 ile günümüz arasında doğanların nüfus sayısı ise 12 milyon 298 bin 697…