Masa tenisi turnuvası sona erdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Masa Tenisi turnuvası Final müsabakalarıyla sona erdi. Masa tenisi turnuvasında erkeklerde Ahmet H. Bayraktar, kızlarda ise Kevser Oruç birinci oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Müdürlüğüne bağlı eğitim merkezlerinde verilen eğitimlerin yanında kurslara katılan öğrencilerin sosyalleşmesi ve sportif aktivitelerde bulunmaları amacıyla farklı birçok etkinlik düzenleniyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Müdürlüğüne bağlı eğitim merkezlerinde (Kernek Külliyesi Eğitim Merkezi-Melekbaba, Özalper, Yeşiltepe ve Salköprü Semt Konakları ile Şehit Ramazan Sarıkaya eğitim Merkezi) yaklaşık 1500 öğrenciye Bursluluk ve LGS sınavına hazırlık kursu verilerek sınavlara hazırlanmaları sağlanıyor. Aynı zamanda düzenlenen sosyal faaliyet ve turnuvalarla öğrencilerin eğlenirken sosyalleşmelerine katkıda bulunuluyor.

Gerçekleştirilen sosyal faaliyetler kapsamında düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası Final müsabakalarıyla sona erdi. Yeşiltepe Semt Konağı’nda gerçekleştirilen final müsabakaları sonrasında dereceye giren öğrencilere ödülleri ise kurum yöneticileri tarafından verildi.

MASA TENİSİ TURNUVASINDA DERECEYE GİRENLER

Erkeklerde; Birinci Ahmet H. Bayraktar, İkinci Aziz Kerem Genç, Üçüncü ise Cihan Arıkboğa olurken, Kızlarda ise; Birinci Kevser Oruç, İkinci Rüneysa Sevinç ve Üçüncü Azra Güngör oldu.

Kaynak: BÜLTEN