Malatya’da üretime 25 yılık planlama

Malatya’da Tarımsal Üretim Planlaması bilgilendirme toplantısında konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Gürçay, her bölgenin kendine özgü ürünü olduğunu Malatya için de kayısının önemli olduğunu dile getirdi. Malatya’nın bitkisel üretimin yanı sıra tıbbi aromatik bitkiler, arıcılık, hayvancılık noktasında da iyi bir potansiyeli olduğunu kaydeden Gürçay, “İhtiyaca göre bir planlama yapacağız” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Tarımsal Üretim Planlaması kapsamında Malatya’da Tarımsal Üretim Planlama toplantısı gerçekleştirildi. Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Gürçay’ın başkanlık ettiği toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı yöneticileri, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ve il müdürlüğüne bağlı kuruluşların amirleri katıldı.

Malatya’nın Bitkisel, Hayvansal ve Su Ürünleri Üretim Planlamasının ele alındığı toplantıda; kentteki stratejik, ekonomik ve ihracat değeri yüksek tarımsal ürünlerin plan dahilinde ekonomiye kazandırılması için yapılması gerekenler ele alındı.

760 MİLYON TL DESTEK SAĞLANDI

Toplantının açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Gürçay, depremde vefat eden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyerek,

“Öncelikle 6 Şubat ‘Asrın felaketinden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya’da hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Devletimiz yaraların sarılmasında son derece güçlü. Bütün ihtiyaçlar en kısa sürede karşılandı, bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığımız da tüm imkanlarıyla felaketten etkilenen yetiştiricilerimizin yanında oldu. Depremden etkilenen yetiştiricilerimize ayni hayvan dağıtımı, tohum, alet ekipman başta olmak üzere toplam 760 milyon TL destek sağlandı. Türkiye'de tarımsal üretim planlamasının yapılması çok önemli. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı, bu projenin ülkemiz için vizyon projelerden biri olduğunu beyan etti”

şeklinde konuştu.

“ÖNÜNE GEÇİLMESİ SAĞLANACAKTIR”

Yaptıkları çalışmalarda verimli, kaliteli üretim, sürdürülebilirlik ve yatırım konularına yoğunlaştıklarını söyleyen Gürçay,

"Üretim planlaması ile arz ve talep miktarı dikkate alınarak hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceğinin belirlenmesi, stratejik ürünlerde arz güvenliğinin korunması, ülke ihtiyacına göre asgari ve azami üretim miktarlarının tespit edilerek arz fazlası veya eksikliğinin önüne geçilmesi sağlanacaktır"

dedi.

“İHTİYACA GÖRE BİR PLANLAMA YAPACAĞIZ”

Ülke ölçeğinde yol haritası belirlenerek uygulamaya geçilmesi için il ziyaretlerine başladıklarını, dünyada ve Türkiye'de artan nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması noktasında bu planlamanın elzem olduğunu dile getiren Gürçay,

"Hangi bölgede, hangi ilde, hangi ürünlerin daha ön plana çıkarılacağı, üretim açığı ürünlerin neler olduğu bağlamında toplantımızı Malatya özelinde yapıyoruz. Her bölgenin kendine özgü ürünü olduğunu Malatya için de kayısının önemli olduğunu dile getirdi. İlk etapta 2024'ten 2026'ya kadar olan üretimi planlıyoruz. Bunu yaparken de üreticiyi de tüketiciyi de korumamız lazım. Malatya’nın bitkisel üretimin yanı sıra tıbbi aromatik bitkiler, arıcılık, hayvancılık noktasında da iyi bir potansiyeli var. Bu noktalarda da çalışmalarımız olacak. İhtiyaca göre bir planlama yapacağız. Malatya özelinde bu alanlarda üreticiyi desteklemeye devam edeceğiz. Belirlenecek yol haritası tarımsal üretimde ülkenin gelecek 25-50 yılına ışık tutacak”

ifadelerine yer verdi.

Toplantı Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar’ın, Malatya’nın genel durumu, tarımsal yapı ve planlamaya yönelik ürünler hakkında bir sunum yapması ile sona erdi.