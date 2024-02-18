Malatya’da satışlar bitti mi? TÜİK, depremin yıktığı o ilçede sayı veremedi

TÜİK’in ilçelere göre konut satış istatistikleri 6 Şubat’tan sonra konut satışlarının doğal olarak düştüğünü gösterdi. Merkez ilçelerde gerçekleşen satış oranlarının yarıya kadar düşmesi ve depremin yerle bir ettiği Doğanşehir’de hiçbir satışın olmaması ise dikkatlerden kaçmadı. İşte ilçe ilçe yaşanan tüm satış istatistikleri…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ülke genelindeki konut satış istatistiklerine dair bilgi verdi. Ocak ayı özelindeki verilere göre, Türkiye genelinde Ocak ayında 80 bin 308 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,8 azalarak 80 bin 308 oldu. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 423 konut satışı ve %16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 6 bin 709 konut satışı ve %8,4 pay ile Ankara, 5 bin 250 konut satışı ve %6,5 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Ardahan, 38 konut ile Hakkari ve 40 konut ile Bayburt oldu.

Öte yandan TÜİK ilçelere göre konut satış istatistiklerini de açıkladı. Buna göre, Malatya’da depremden önceki yıl yaşanan konut satışları ile 6 Şubat’tan sonra yaşanan konut satış oranları arasında doğal olarak fark yaşandı.

BATTALGAZİ

TÜİK verilerine göre, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 2022 yılında 5 bin 969 konut satışı gerçekleşti. 2023 yılında bu neredeyse yarı yarıya kadar düştü ve 3 bin 540 oldu. 2021 yılı için bu sayı 5 bin 551’di.

DARENDE

Darende ilçesinde 2022’de 159 konut satıldı. 2023’te ise 117’ye düşen bir satış oldu. 2021 yılı için bu sayı 124’tü.

DOĞANŞEHİR

Doğanşehir ilçesinde 2022 yılında 258 konut satılırken, 2023’te herhangi bir veri girişi olmadı. 2021 yılı için bu sayı 244’tü.

YEŞİLYURT

Yeşilyurt ilçesinde 6 bin 291 konut 2022 yılında satıldı. 2023’te bu sayı yarıya kadar düştü ve 3 bin 443 olarak gerçekleşti. 2021 yılı için bu sayı 7 bin 70’ti.

Bu arada TÜİK, Malatya’nın Battalgazi, Darende, Doğanşehir ve Yeşilyurt ilçeleri dışında diğer ilçeler için bilgi vermedi.