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13 katlı bina bir darbeyle yerle bir oldu

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. İskenderun ilçesinde 13 katlı bina iş makinasının darbesiyle yerle bir oldu.

13 katlı bina bir darbeyle yerle bir oldu mask
13 katlı bina bir darbeyle yerle bir oldu
13 katlı bina bir darbeyle yerle bir oldu
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. İskenderun ilçesinde 13 katlı bina iş makinasının darbesiyle yerle bir oldu.

13 katlı bina bir darbeyle yerle bir oldu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 13 katlı bina iş makinasının darbesiyle yerle bir oldu, yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

13 katlı bina bir darbeyle yerle bir oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Depremin vurduğu İskenderun ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde mahkeme süreci tamamlanan 13 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Devasa binanın kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

13 katlı bina bir darbeyle yerle bir oldu

Görüntülerde vatandaşların yıkılma anında yaşadığı panik ve kaçış anları kameraya yansıdı. 13 katlı binanın kontrollü yıkılma sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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18 Şub 2024 - 11:38 - Gündem

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