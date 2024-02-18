18 Şub 2024 - 11:34 - Sağlık

Sigara içmeyenler KOAH hastası olur mu?

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’nın (KOAH) en sık uzun yıllar sigara kullanmış 40-50 yaş üstü erkeklerde görüldüğünü belirterek, “Bu nedenle çoğu zaman sadece sigara içenlerin hastalığı gibi düşünülebilmektedir. Oysa bu doğru değildir. Hiç sigara içmemiş, tütün ürünü kullanmamış kişilerde de KOAH oluşabilmektedir” dedi.