Şehidimizin intikamı alınıyor

Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın intkamı alınıyor.
Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sızma girişimi yapan teröristlerle girilen çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay şehit düştü. Şehidin haberi akşam saatlerinde Erzincan’daki ailesine askeri erkan tarafından verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.
MSB AÇIKLADI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB),
"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Salih Ay’ı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor. Mehmetçiklerimiz, bölgede 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8’e yükseldi”
ifadelerini aktardı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.