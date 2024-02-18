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Şehidimizin intikamı alınıyor

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Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın intkamı alınıyor.

Şehidimizin intikamı alınıyor mask
Şehidimizin intikamı alınıyor
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Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın intkamı alınıyor.

Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sızma girişimi yapan teröristlerle girilen çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay şehit düştü. Şehidin haberi akşam saatlerinde Erzincan’daki ailesine askeri erkan tarafından verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Şehidimizin intikamı alınıyor

MSB AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Salih Ay’ı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor. Mehmetçiklerimiz, bölgede 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8’e yükseldi”

ifadelerini aktardı. 

Şehidimizin intikamı alınıyor
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18 Şub 2024 - 11:29 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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