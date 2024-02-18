- Sağlık

18 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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18 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'daki nöbetçi eczaneler nerelerde? Bu soruların yanıtını sizler için araştırdık.

18 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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18 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'daki nöbetçi eczaneler nerelerde? Bu soruların yanıtını sizler için araştırdık.

18 Şubat 2024 Pazar günü Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

BETÜL ECZANESİ – MERKEZ

ALACAKAPI MAH KIRKGÖZ CADDESİ HASIRCILAR YOLU OPET DEVAMI
05343428444
24 saat açık

NEZİH ECZANESİ – MERKEZ

SITMAPINARI GÖZDE HASTANESİ ACİL KARŞISI
04223214493
24 saat açık

DÖRTYOL ECZANESİ – MERKEZ

FAHRİ KAYAHAN BULVARI NİKAH SARAYI YANI KONTEYNER KENT NO:12 YEŞİLYURT
04223222932
24 saat açık

PARK ECZANESİ – MERKEZ

VALİLİK YANI VİLAYET PARKI KARŞISI
04223233311
24 saat açık

KARAKAŞ ECZANESİ – BATTALGAZİ

TEVFİK TEMELLİ KAVŞAĞI SÜMER PARK
05337787778
24 saat açık
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18 Şub 2024 - 11:24 Malatya- Sağlık

Mahreç  Murat İpekten

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