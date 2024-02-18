18 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

18 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'daki nöbetçi eczaneler nerelerde? Bu soruların yanıtını sizler için araştırdık.
18 Şubat 2024 Pazar günü Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
BETÜL ECZANESİ – MERKEZ
ALACAKAPI MAH KIRKGÖZ CADDESİ HASIRCILAR YOLU OPET DEVAMI
05343428444
24 saat açık
NEZİH ECZANESİ – MERKEZ
SITMAPINARI GÖZDE HASTANESİ ACİL KARŞISI
04223214493
24 saat açık
DÖRTYOL ECZANESİ – MERKEZ
FAHRİ KAYAHAN BULVARI NİKAH SARAYI YANI KONTEYNER KENT NO:12 YEŞİLYURT
04223222932
24 saat açık
PARK ECZANESİ – MERKEZ
VALİLİK YANI VİLAYET PARKI KARŞISI
04223233311
24 saat açık
KARAKAŞ ECZANESİ – BATTALGAZİ
TEVFİK TEMELLİ KAVŞAĞI SÜMER PARK
05337787778
24 saat açık
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.