Malatya’da 4 ilçeye kesinti uyarısı

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Bahri, Yağmurlu, Eğin, Aşağıörükçü, Kotangölü mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Fatih, Şeyhler, Ilıcak, Aksaray, Karahan, Aydınlar mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Fatih, Aksaray, İskender, Kaynarca, Çarmuzu, Kiltepe, Çavuşoğlu, İlyas, İnönü, Yeşilkaynak, Koşu, Merkez Fatih, Seyran, Gazi mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Yenice, Yavuzlar, Karaoğuz, Günpınar, Başdirek, Yarımca, Gaziköy, Yeniköy mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Heyiketeği Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka, Yeni, Esentepe mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Mullakasım, Yakınca, Alişar, Dilek, Yaka, Mahmutlu mahallelerine,
YARINKİ KESİNTİLERE DİKKAT!
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Yeni, Doğu, Karşıyaka, Yolkoru, Esentepe, Çığlık mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Burçköy, Damlı, Gökçe, Koldere mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Yaylımlı, Doğu, Doğanlar mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy, Yaka mahallerine,
Yarın 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kendirli, Topsöğüt mahallerine,
20 ŞUBAT KESİNTİLERİ
20 Şubat Salı günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’ne,
20 Şubat Salı günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’ne,
20 Şubat Salı günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Temüklü, Aşağıselimli, Kızılhisar, İlisuluk mahallelerine,
20 Şubat Salı günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi’ne,
20 Şubat Salı günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Karaköy, Orduzu, Yarımcahan, Bulgurlu, Meydanbaşı, Karahan mahallelerine,
20 Şubat Salı günü 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Akbaba Mahallesi’ne,
20 Şubat Salı günü 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karanlıkdere, Erkenek mahallelerine,
21 Şubat Çarşamba günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Alişar, Dilek, Yaka, Mahmutlu, Samanköy mahallelerine,
21 Şubat Çarşamba günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Yayladam, Dursunlu, Karaçayır, Kızılhisar, Sarıkız, mahallelerine,
21 Şubat Çarşamba günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Sinanlı Mahallesi’ne,
21 Şubat Çarşamba günü 15.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’ne,
22 Şubat Perşembe günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Kadıçayırı Mahallesi’ne,
23 Şubat Cuma günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü, İkizce, Duruldu, Seyituşağı, Kuyulu, Kuşdoğan, Fatih, Aydınlar mahallelerine,
23 Şubat Cuma günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bahçebaşı Mahallesi’ne elektrik enerjisi verilemeyecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.