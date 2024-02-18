Malatya’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya’da havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesinin beklendiği belirtildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Yayınlanan raporda,

“Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi beklenmektedir”

ifadelerine yer verildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğinin vurgulandığı raporda rüzgârların ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği belirtildi.

Çığ tehlikesine karşı uyarıların da yer aldığı raporda,

“Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir”

ifadelerine yer verildi.



MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Öte yandan Malatya merkez ve ilçelerindeki hava durumu şöyle olacak:

Malatya-merkez: Parçalı ve çok bulutlu 11 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu 11 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu 9 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu 8 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu 11 derece

Darende: Parçalı ve çok bulutlu 10 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu 9 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu 11 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu 9 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu 10 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu 9 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu 9 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu 11 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu 10 derece olacak.