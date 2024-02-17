Fenerbahçe, Rizespor'a karşı son 10 maçı kazandı

Fenerbahçe, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederek rakibine karşı oynadığı son 10 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Serdar Dursun, Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sezonun ilk yarısında rakibini Kadıköy'de 5-0 yenen Fenerbahçe, bugünkü galibiyetle birlikte bu seriyi ligde 9 maça taşıdı. Geçtiğimiz sezon da Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda üstünlük kuran Kanarya, Karadeniz ekibine karşı 10 maçlık galibiyet serisi elde etti.
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’yi son olarak Eylül 2018'de sahasında 3-0 mağlup etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.