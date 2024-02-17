İsmail Kartal’dan beklenen açıklama geldi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-1 galip geldikleri Çaykur Rizespor maçının ardından, “Bugün iki takım da erkek gibi mücadele etti” dedi.
Trendyol Süper Ligin 26. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplanışında konuşan İsmail Kartal, “Öncelikle iki takımın oyuncularını tebrik ediyorum. Kötü bir zeminde her iki takım oyuncuları da futbol oynamaya çalıştılar. Hiç kimse oyunu çirkinleştirmeye çalışmadı. İlk devrede biz sahanın belli bölümlerindeki su birikintilerini, ağır olan yerlerine bazı oyuncularımız adapte olamadı. Bu matematiği yapamadılar. İkinci yarıya bu sahaya daha elverişli oyuncuları oyuna sürdük. Sonuçta ilk yarıya oranla ikinci yarı ikili mücadele kazandık. Kazanmasını bildik. Bugün buradan 3 puan almak çok önemliydi. Rakip takım da gerçekten iyi bir takım. Teknik ekip de kazanmak için her şeyi yaptılar. Bugün iki takım da erkek gibi mücadele etti. Her iki takım da teknik heyet olarak da mücadele ettik” ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.