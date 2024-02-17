Son dakika! Darende'de deprem hissedildi! AFAD tarafından açıklanan verilere göre merkez üssü Darende olan deprem 3.8 olarak açıklandı.
Malatya bu gece yine depremle sarsıldı. Merkez Üssü Darende olan deprem AFAD verilerine göre yerin 11,9 kilometre derinliğinde 3.8 büyüklüğünde meydana geldiği açıklandı.
Bu gece saat 21:57 sularında merkez üssü Darende olan bir deprem hissedildi. Kandilli rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre ise depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesine bağlı Akarca mahallesinde, yerin 5 kilometre derinliğinde 3,8 olarak meydana geldiği açıklandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.