Son dakika! Darende'de deprem hissedildi! AFAD tarafından açıklanan verilere göre merkez üssü Darende olan deprem 3.8 olarak açıklandı.

Malatya bu gece yine depremle sarsıldı. Merkez Üssü Darende olan deprem AFAD verilerine göre yerin 11,9 kilometre derinliğinde 3.8 büyüklüğünde meydana geldiği açıklandı.

Bu gece saat 21:57 sularında merkez üssü Darende olan bir deprem hissedildi. Kandilli rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre ise depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesine bağlı Akarca mahallesinde, yerin 5 kilometre derinliğinde 3,8 olarak meydana geldiği açıklandı.