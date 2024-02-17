Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Müsabaka için İstanbul'a hareket edecek Karadeniz ekibinde antrenman öncesi Edin Visca'nın doğum günü kutlandı.

Bordo-mavililerde, Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Pepe ve Paul Onuachu'da kafilede yer aldı.

Trabzonspor'un Pendikspor maçı kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez, Stefano Denswil, Filip Benkovic, Mehmet Can Aydın, Thomas Meunier, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Enis Bardhi, Göktan Gürpüz, Nicolas Pepe, Edin Visca, Mahmoud Trezeguet, Enis Destan, Umut Bozok, Paul Onuachu."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı