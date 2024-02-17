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Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

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En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika deprem haberleri, deprem aktivitesini takip eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel verilerine göre, 17 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen en son depremler şu şekilde:

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu mask
Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu
Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu
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En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika deprem haberleri, deprem aktivitesini takip eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel verilerine göre, 17 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen en son depremler şu şekilde:

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Türkiye’de meydana gelen son depremlerin yeri ve büyüklüğü AFAD tarafından şu şekilde açıklandı:

“Bugün saat 17.09’da yerin 9.26 kilometre altında, 1.9 büyüklüğünde Malatya Akçadağ’da,

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Bugün saat 16.32’de yerin 10.5 kilometre altında, 2.4 büyüklüğünde Malatya Doğanşehir’de,

Bugün saat 16.24’te yerin 6.98 kilometre altında, 2.0 büyüklüğünde Kahramanmaraş Elbistan’da,

Bugün saat 15.25’te yerin 10.99 kilometre altında, 2.2 büyüklüğünde Hatay Antakya’da,

Bugün saat 15.11’de yerin 5.86 kilometre altında, 1.9 büyüklüğünde Kahramanmaraş Göksun’da,

Bugün saat 14.45’te yerin 10.03 kilometre altında, 1.5 büyüklüğünde Kahramanmaraş Elbistan’da,

Bugün saat 13.45’te yerin 9.8 kilometre altında, 3.4 büyüklüğünde Adana Kozan’da,

Bugün saat 11.57’de yerin 10.61 kilometre altında, 1.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş Nurhak’ta,

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Bugün saat 11.03’te yerin 18.89 kilometre altında, 2.2 büyüklüğünde Hatay Antakya’da,

Bugün saat 09.04’te yerin 5.32 kilometre altında, 2.0 büyüklüğünde Elazığ Palu’da,

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Bugün saat 08.47’de yerin 8.7 kilometre altında, 1.8 büyüklüğünde Gaziantep Nurdağı’nda,

Bugün saat 07.35’te yerin 7.0 kilometre altında, 2.3 büyüklüğünde Malatya Pütürge’de,

Bugün saat 06.52’de yerin 7.0 kilometre altında, 2.0 büyüklüğünde Kahramanmaraş Nurhak’ta,

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Bugün saat 06.15’te yerin 7.0 kilometre altında, 2.0 büyüklüğünde Kahramanmaraş Göksun’da,

Bugün saat 06.11’de yerin 7.0 kilometre altında, 2.3 büyüklüğünde Kahramanmaraş Göksun’da,

Bugün saat 06.11’de yerin 7.03 kilometre altında, 2.5 büyüklüğünde Adıyaman Çelikhan’da” deprem meydana geldi.

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17 Şub 2024 - 21:52 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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