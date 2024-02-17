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Kanarya yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı

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Süper Lig’de karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligde yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

Kanarya yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı mask
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Süper Lig’de karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligde yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Müsabakayı 3-1 kazanan Fenerbahçe, puanını 67'ye yükseltti.

Ligin 11. haftasında Trabzonspor’a 3-2 kaybeden Kanarya, daha sonrasında ligde oynadığı 15 maçı kaybetmedi. Bu süreçte 11 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe, ligde bir sonraki hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig, fenerbahçe

17 Şub 2024 - 21:25 - Spor

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