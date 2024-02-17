O maden ocağının lisansı iptal edildi

Bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile kazaya neden olan Erzincan İliç’teki maden ocağının çevre izin ve lisans belgesi iptal edildiği bildirildi.

“YAPILAN ÇALIŞMALAR BAKANLIĞIMIZ GÖZETİMİNDE DEVAM ETMEKTE”

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından meydana gelen felaket sonucunda son derece zehirli bir madde olan siyanürün bölgedeki yaşamı etkilememesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Bakanlık yaptığı açıklamada, “Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta toprak kayması olayının meydana geldiği maden ocağının lisans şartlarının ortadan kalktığı tespit edildiğinden çevre izin ve lisans belgesi iptal edilmiştir. Toprak kayması sonucu akan malzemenin, geçici olarak depolanacağı alan belirlenmiştir. Geçirimsizliğin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar, Bakanlığımız gözetiminde devam etmekte olup mevcut alanda sızdırmazlık şartlarının sağlanmasının ardından, bölgeye akan malzemenin hazırlanan bu alana kaldırılmasına başlanacaktır” ibareleri yer aldı.

ÇEVRESEL İZLEME VE HAVA KONTROL ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı yaptığı bilgilendirmede tehlikeli maddelerin bölgeye verdiği zararın araştırıldığını bildirdi. Bakanlık yaptığı bilgilendirmenin devamında, “Bakanlığımız, bölgedeki yüzeysel sular ve yer altı suları ile toprak kirliliği kapsamında çevresel izleme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmektedir. Bölgedeki hava kalitesi de aynı şekilde sürekli izlenmektedir. Şimdiye kadar tamamlanan analiz sonuçlarına göre; yüzeysel sular ile yer altı sularında ve hava kalitesinde olumsuz bir durum tespit edilmemiş olup analiz çalışmalarına Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı, Çevre Referans Laboratuvarı ve Yetkili Çevre Laboratuvarlarında devam edilmektedir. Konuyla ilgili tüm birimlerimiz sahada çalışmalarına devam etmekte olup süreci hassasiyetle takip etmekteyiz.” açıklamalarında bulundu.