Şehidin var Türkiye Bir baba ocağına daha acı haber düştü

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde:

“Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde, 17 Şubat 2024 tarihinde, BTÖ mensuplarınca bir üs bölgemize sızma girişiminde bulunulmuş, çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Salih AY şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan personelimiz, derhâl hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre altı terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgedeki operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz.”

Bir başsağlığı mesajı da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan geldi. Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama ise şu şekilde:

“Pençe Kilit Harekat Bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay’a Allah’tan rahmet; kıymetli ailesine, Kahraman Ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Çatışmada yaralanan kahramanımıza acil şifalar diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun.”