- Siyaset

“Malatya’da yaralar sarılmıyor vatandaşımızın 1 yıldır acısı dinmedi”

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Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, beraberindeki partililerle birlikte Ankara Esnaf Çarşısı’nı ziyaret ederek, esnaflarla bir araya gelip sorunları dinledi. Yıldırım, “Yeniden Refah Partisi olarak, vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesinin takipçisi olacağız. Bakanlar rahatsızlanınca Malatya’da işler durma noktasına gelemez” dedi.

“Malatya’da yaralar sarılmıyor vatandaşımızın 1 yıldır acısı dinmedi” mask
“Malatya’da yaralar sarılmıyor vatandaşımızın 1 yıldır acısı dinmedi”
“Malatya’da yaralar sarılmıyor vatandaşımızın 1 yıldır acısı dinmedi”
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Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, beraberindeki partililerle birlikte Ankara Esnaf Çarşısı’nı ziyaret ederek, buradaki esnaflarla bir araya gelip sorunları dinledi.

“Malatya’da yaralar sarılmıyor vatandaşımızın 1 yıldır acısı dinmedi”

“KURA ÇEKİMİNİ BİLE BECEREMEYEN BİR ANLAYIŞ İLE KARŞI KARŞIYA BULUNUYORUZ”

Malatyalıların bir an önce kalıcı konut ve işyerlerine kavuşması gerektiğini belirten Bilal Yıldırım,

 “Malatyalıların deprem yarası her geçen gün derinleşiyor. Malatya’da yaralar sarılmıyor, vatandaşımızın halen 1 yıldır acısı dinmedi. Kura çekimini bile beceremeyen bir anlayış ile karşı karşıya bulunuyoruz.”

 dedi.

“Malatya’da yaralar sarılmıyor vatandaşımızın 1 yıldır acısı dinmedi”

“MALATYALILAR 1 YILDIR UMUTLA KURA ÇEKİLMESİNİ BEKLİYORLAR”

Bilal Yıldırım bugün yapılan kura çekimleri hakkında da konuşarak,

“Yeniden Refah Partisi olarak, vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesinin takipçisi olacağız. Malatya’da kalıcı konutlar için kura çekimi programı hazırlanırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki beyin rahatsızlığı nedeniyle iptal edilme aşaması yaşanmış. Sayın Bakana geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya davet edilerek sorun çözülmüş. Böyle bir anlayışı, böyle bir siyaseti asla kabul etmiyoruz. Milletvekillerini vatandaşımız görmediğini söylüyor, esnafımız derdini anlatacak milletvekilini sahada göremiyor.  Kimsenin sağlığı üzerinden asla siyaset yapmayız. Ama şu unutulmasın; Malatyalılar 1 yıldır yaralı, Malatya bir yıldır yoğun bakımda, Malatyalı 1 yıldır yürüyemiyor. Malatyalılar 1 yıldır umutla kura çekilmesini bekliyorlar. Böyle bir tablo karşısında hiç kimse Malatyalıların moral değerlerini bozmaya, umutlarının kırılmasına neden olamaz. Bakanlar rahatsızlanınca Malatya’da işler durma noktasına gelemez.”

ifadelerini kaydetti.

“Malatya’da yaralar sarılmıyor vatandaşımızın 1 yıldır acısı dinmedi”
 

Kaynak: BÜLTEN

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17 Şub 2024 - 20:12 Malatya- Siyaset

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