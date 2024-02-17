17 Şub 2024 - 20:12 - Siyaset

“Malatya’da yaralar sarılmıyor vatandaşımızın 1 yıldır acısı dinmedi”

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, beraberindeki partililerle birlikte Ankara Esnaf Çarşısı’nı ziyaret ederek, esnaflarla bir araya gelip sorunları dinledi. Yıldırım, “Yeniden Refah Partisi olarak, vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesinin takipçisi olacağız. Bakanlar rahatsızlanınca Malatya’da işler durma noktasına gelemez” dedi.