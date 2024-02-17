Malatya'da bugün kaç kişi vefat etti?

“75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aziz Taş’ın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Yeşilyurt,
42 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mavuş Başyurt Aydınlı’nın taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Battalgazi,
82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Turan Aslan’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi,
54 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İsmail Çabuk’un taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,
64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Ferihan’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt,
78 yaşında vefat eden ve Yeşilyurt Konak Mahallesi Mezarlığına defnedilen Fatma Bakırcı’nın taziye adresi: Tohma Mahallesi, Yeşilyurt,
65 yaşında vefat eden ve Yeşilyurt Seyituşağı Mahallesi Mezarlığına defnedilen Ekrem Canbay’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Yeşilyurt,
53 yaşında vefat eden ve Baskil Kuşsarayı Mahallesi Mezarlığına defnedilen Sunay Erbey’in taziye adresi: Kuşsarayı Mahallesi, Baskil,
71 yaşında vefat eden ve Yeşilyurt Konak Mahallesi Mezarlığına defnedilen Ali Takar’ın taziye adresi: Özal Mahallesi, Yeşilyurt.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.