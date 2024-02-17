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Malatya'da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

Malatya'da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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“75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aziz Taş’ın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Yeşilyurt,       

42 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mavuş Başyurt Aydınlı’nın taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Battalgazi,

82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Turan Aslan’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi,

54 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İsmail Çabuk’un taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,

64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Ferihan’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt,           

78 yaşında vefat eden ve Yeşilyurt Konak Mahallesi Mezarlığına defnedilen Fatma Bakırcı’nın taziye adresi: Tohma Mahallesi, Yeşilyurt,             

65 yaşında vefat eden ve Yeşilyurt Seyituşağı Mahallesi Mezarlığına defnedilen Ekrem Canbay’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Yeşilyurt,               

53 yaşında vefat eden ve Baskil Kuşsarayı Mahallesi Mezarlığına defnedilen Sunay Erbey’in taziye adresi: Kuşsarayı Mahallesi, Baskil,                                            

71 yaşında vefat eden ve Yeşilyurt Konak Mahallesi Mezarlığına defnedilen Ali Takar’ın taziye adresi: Özal Mahallesi, Yeşilyurt.” 

 

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17 Şub 2024 - 20:04 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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