- Bölge

Köy konutları tek tek teslim ediliyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Akpınar köyünde 29 depremzedeye köy evlerinin anahtarını teslim etti.

Köy konutları tek tek teslim ediliyor mask
Köy konutları tek tek teslim ediliyor
Köy konutları tek tek teslim ediliyor
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Akpınar köyünde 29 depremzedeye köy evlerinin anahtarını teslim etti.

Köy konutları tek tek teslim ediliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden en fazla etkilenen illerden birisi olan Adıyaman’da yaralar sarılıyor. 8 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı program ile kura çekimleri yapılan 2 bin 798 konutun hak sahiplerine teslim edilme süreci devam ediyor. Bu çerçevede, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Akpınar Köyü kırsalında inşa edilen iki etaplı köy konutlarından 29 tamamlandı.

Köy konutları tek tek teslim ediliyor

AFAD Adıyaman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan köy konutlarının anahtarları, hak sahibi depremzedelere teslim edildi. Ekipler çocuklara da oyuncak dağıttı.

Köy konutları tek tek teslim ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Adıyaman, köy konutları, son dakika Köy konutları, adıyaman Köy konutları

17 Şub 2024 - 17:35 Adiyaman- Bölge

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL