- Bölge

Korkutan konteyner yangını

ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde çıkan yangında bir konteyner kullanılamaz hale geldi.

Korkutan konteyner yangını mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde çıkan yangında bir konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Narlı Mahallesi Çiğtemtepe mevkiindeki konteyner kentte meydana geldi. Konteyner yangını ihbarı üzerine büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler çıkan yangına müdahale etmesine rağmen konteyner tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangında can kaybı yaşanmazken ekiplerin incelemesi sürüyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# konteyner yangını, pazarcık konteyner yangını, kahramanmaraş konteyner yangını, kahramanmaraş, son dakika

17 Şub 2024 - 17:34 Kahramanmaraş- Bölge

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL