Korkutan konteyner yangını

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde çıkan yangında bir konteyner kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Narlı Mahallesi Çiğtemtepe mevkiindeki konteyner kentte meydana geldi. Konteyner yangını ihbarı üzerine büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler çıkan yangına müdahale etmesine rağmen konteyner tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangında can kaybı yaşanmazken ekiplerin incelemesi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.