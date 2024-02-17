Komşuda dilenci operasyonu

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle namaz öncesi cami ve hastane önleri ile insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına götürüldü.

Zabıta ekiplerini gören bir dilencinin kaçması maraton koşucularını aratmazken, kaçarken bazı dilenciler ise kamerayı görünce çekme diye bağırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı