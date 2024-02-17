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Komşuda dilenci operasyonu

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Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, zabıta ekiplerini gören bir dilenci adeta maraton koşucusu gibi kaçarken bazı dilenciler ise kamerayı görünce çekme diye bağırdı.

Komşuda dilenci operasyonu mask
Komşuda dilenci operasyonu
Komşuda dilenci operasyonu
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Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle namaz öncesi cami ve hastane önleri ile insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına götürüldü.

Komşuda dilenci operasyonu

Zabıta ekiplerini gören bir dilencinin kaçması maraton koşucularını aratmazken, kaçarken bazı dilenciler ise kamerayı görünce çekme diye bağırdı.

Komşuda dilenci operasyonu

Komşuda dilenci operasyonu

Komşuda dilenci operasyonu

Komşuda dilenci operasyonu
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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17 Şub 2024 - 17:26 Elaziğ- Bölge

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