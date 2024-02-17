Özel bireylerden engelleri aşan sergi

Elazığ'da özel bireylere hizmet veren bir bakım merkezi bünyesinde hizmet alan özel gereksinimli bireylerin el işi ürünlerin yer aldığı "El Emeği Göz Nuru" sergisi açıldı. Hobi atölyeleri çalışmalarında özel bireylerin ellerinden çıkan eserler, açılan sergide beğeniye sunuldu. Bakım merkezi müdürü Şengül Çakıcı, merkezlerinde faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Merkezde zihinsel, bedensel, görme, işitme engellilerin yanı sıra otizm ve down sendromlu engelli bireylerinin olduğuna dikkat çeken Sosyal Çalışmacı Mazlum Akkoç ise ‘’Engellilerimiz burada çok mutlular. Burada kendilerini kanıtlıyorlar. Farklı atölyede farklı etkinliklerde yer alıyorlar. Özel bireylerimiz burada sosyalleşiyorlar, aktivitelere katılıyorlar. Belli günlerde farklı yerlere ziyaretler gerçekleştiriyorlar. Bu da hem onları hem de ailelerini memnun ediyor. İlerleme kat ettikleri, değiştikleri ve mutlu oldukları yönünden aile yakınları tarafından olumlu dönüşler alıyoruz. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor’’ dedi.

Merkez bünyesinde hizmet alan özel gereksinimli bireylerin hazırladıkları el sanatları sergisini ziyaret ederek ürünlerini inceleyen Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı