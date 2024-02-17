Ambulans helikopter 2,5 aylık bebek için havalandı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan 2,5 aylık bebek, ambulans helikopterle Elazığ Şehir Hastanesine sevk edildi.

2,5 aylık Sertaç Yaşar, solunum yetmezliği nedeniyle Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Minik bebek ileri tetkik ve tedavi için Şerafettin Elçi Havalimanında hazır bekletilen ambulans helikopterle Elazığ Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaşar, burada tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı