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Ambulans helikopter 2,5 aylık bebek için havalandı

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Şırnak’ın Silopi ilçesinde solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan 2,5 aylık bebek, ambulans helikopterle Elazığ Şehir Hastanesine sevk edildi.

Ambulans helikopter 2,5 aylık bebek için havalandı mask
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Şırnak’ın Silopi ilçesinde solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan 2,5 aylık bebek, ambulans helikopterle Elazığ Şehir Hastanesine sevk edildi.

Ambulans helikopter 2,5 aylık bebek için havalandı

2,5 aylık Sertaç Yaşar, solunum yetmezliği nedeniyle Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Minik bebek ileri tetkik ve tedavi için Şerafettin Elçi Havalimanında hazır bekletilen ambulans helikopterle Elazığ Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaşar, burada tedavi altına alındı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# ambulans helikopter, Elazığ, Şırnak, son dakika

17 Şub 2024 - 17:23 Elaziğ- Bölge

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