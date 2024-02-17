17 Şub 2024 - 17:20- Bölge G:

Narkoçelik-1 operasyonunda 34 gözaltı

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Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 14 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-1' operasyonları kapsamında Aydın'da 34 sokak satıcısı kıskıvrak yakalandı.

Narkoçelik-1 operasyonunda 34 gözaltı mask
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Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 14 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-1' operasyonları kapsamında Aydın'da 34 sokak satıcısı kıskıvrak yakalandı.

Narkoçelik-1 operasyonunda 34 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; İstanbul, Diyarbakır, Kırşehir, Aydın, Antalya, Afyonkarahisar, Batman, Van, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Sakarya, Giresun ve Ankara olmak üzere 14 ilde 'Narkoçelik-1' operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar kapsamında toplamda 1 ton 68 kilogram uyuşturucu madde ve 51 bin 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkoçelik-1 operasyonları çerçevesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda da muhtelif miktarda metamfetamin, kenevir bitkisi ve kenevir tohumu ile kubar esrar ele geçirilirken, 34 sokak satıcısı da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Narkoçelik-1 operasyonu, son dakika

17 Şub 2024 - 17:20 Aydin- Bölge

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