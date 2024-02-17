Narkoçelik-1 operasyonunda 34 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 14 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-1' operasyonları kapsamında Aydın'da 34 sokak satıcısı kıskıvrak yakalandı.
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; İstanbul, Diyarbakır, Kırşehir, Aydın, Antalya, Afyonkarahisar, Batman, Van, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Sakarya, Giresun ve Ankara olmak üzere 14 ilde 'Narkoçelik-1' operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar kapsamında toplamda 1 ton 68 kilogram uyuşturucu madde ve 51 bin 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkoçelik-1 operasyonları çerçevesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda da muhtelif miktarda metamfetamin, kenevir bitkisi ve kenevir tohumu ile kubar esrar ele geçirilirken, 34 sokak satıcısı da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.