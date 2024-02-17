Son Dakika! Bakan Yerlikaya duyurdu Her ay 15-20 bin konut teslim edilecek.

Malatya'da bugün gerçekleştirilen TOKİ konutlarının kura çekilişine katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen TOKİ Konutlarının çekilişinde konuşan Bakan Yerlikaya, her ay Deprem Bölgesinde 15 ila 20 bin konutun teslim edileceğinin müjdesini verdi.

Bakan Yerlikaya şu şekilde konuştu:

“Aslında daha önce yapılması planlanmıştır ama Elimizde olmayan sebeplerden dolayı nasip bugüneymiş. Öncelikle şunu söyleyeyim Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdim. Her ay hiç merak etmeyin 15 ila 20 bin konut Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 11 ilimizde siz kıymetli hak sahiplerimize teslim edilecek. Şimdi şimdi de Değerli kardeşlerim, sevgili Malatyalılar. Bu büyük felaketin, Maraş merkezli depremlerin 6 Şubat senesi devriyesinde bu 2 ay içerisinde size 75 bin konut, her ay 15-20 bin, yıl sonunda 200 bin. Bu kuralar her ay devam edecek.”

“ASRIN FELAKETİNİ BİRLİKTELİĞE DÖNÜŞTÜRDÜK”

Bakan Yerlikaya,

“Doğanşehir'den Battalgazi'ye, Hekimhan'dan Arapgir’e, Malatya'mızın 13 ilçesi, 718 mahallesindeki her bir kardeşimin deprem konutları kura çekip ve anahtar teslim töreninde sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Medeniyet köprüsü, Malatya'mızdayız. Hani diyor ya şair 7 iklim, 4 kişiyi dolaştım, bulamadım. Malatya'dan güzeli. Güzel Malatya'mızın güzel insanlarıyla bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. O acı günlerden sonra dünyanın en büyük arama kurtarma ve iyileştirme operasyonunu birlikte gerçekleştirdik. Devletimiz aziz milletimiz ve Malatya'mız elele verdi. Asrın felaketini hep birlikte asrın dayanışmasına ve birlikteliğine dönüştürdük. Her zorluğu birlikte aştık. İşte bugün de bu zorluklardan birini daha aşıyoruz”

diye konuştu.

“YIKILAN EVLERİN DAHA GÜVENLİSİNİ YENİDEN YAPACAĞIZ”

Depremlerde yıkılan evlerin ve işyerini daha modern hale getireceklerini söyleyen Bakan Yerlikaya,

“Malatya'da deprem konutlarımızın kura ve anahtar teslim törenini gerçekleştiriyoruz. Biz nerede olursak olalım kalbimizle, aklımızda, fikrimizle, ruhumuzla hep sizlerin yanında olduk, sizinle birlikte olduk. Biz depremde kaybettiğimiz kardeşlerimizi unutmadık. Depremde enkaz altında kalan hayalleri hiç unutmadık, unutmayacağız. Vefat eden kardeşlerimizi geri getiremeyiz ancak diğer tüm kayıplarımızı telafi etmekte kararlıyız. İşte yıkılan evlerin daha modern ve güvenlisini yeniden yapacağız, demiştik. Yıkılan iş yerlerinin daha ferah, daha modern, yeniden inşa edeceğiz, demiştik. Şehirlerimizi en güzel haliyle yeniden ayağa kaldıracağız, demiştik”

dedi.

“389 BİN KONUTU ÖNÜMÜZDE Kİ YIL TESLİM EDECEĞİZ”

Deprem bölgesinde kaç konutun teslim edileceğini açıklayan Bakan Yerlikaya, “Dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz iki ay içinde deprem bölgesi genelinde tam 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Ardından da inşallah her ay 15-20 bin konut ve köy evini siz kıymetli hak sahipleriyle buluşturacağız. Yıl sonuna kadar 200 bin konutun ve köy evini hak sahiplerimize teslim edene kadar, durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Ardından bu 200 bin sayıyı toplam hak sahibimiz 389 bin konutun tamamını önümüzde ki yıl sizlere teslim edeceğiz” sözlerini kullandı.

MALATYA’DA KAÇ KONUT TESLİM EDİLECEK?

Malatya’da toplam kaç konutun teslim edileceğini belirten Bakan Yerlikaya,

“Malatya'da 69 bin 471 konut, 8 bin 163 iş yeri, 2 bin 587 ahır olmak üzere toplam 80 bin 221 hak sahibimiz bulunuyor. Bugün sizlerle beraber 5 bin 140’ı il ve ilçe merkezlerimizde 1041’i kırsalda olmak üzere toplam 6 bin 181 konutumuzun kuralarını çekip siz kıymetli hak sahiplerine anahtarlarını teslim ediyoruz. Yaklaşık 18 bin konutumuzun yapımı da devam ediyor. Bir yandan da ihalelerimizi yapıyoruz. İnşallah devam edenleri de hızlıca bitirecek ve sizlere teslim edeceğiz. Diyoruz ki, biz kararlıyız. Burada ve diğer 10 ilimizde hayat yeniden normale dönene kadar ellerimiz, sizlerin ellerinden bir an olsun ayırmayacağız”

dedi.