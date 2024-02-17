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 Tekirdağ Pazar günü dikkat!  Saatler sürecek elektrik kesintisi uyarısı verildi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

 Tekirdağ Pazar günü dikkat!  Saatler sürecek elektrik kesintisi uyarısı verildi mask
 Tekirdağ Pazar günü dikkat!  Saatler sürecek elektrik kesintisi uyarısı verildi
 Tekirdağ Pazar günü dikkat!  Saatler sürecek elektrik kesintisi uyarısı verildi
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Trakya Elektrik Dağıtım AŞ. (TREDAŞ) tarafından Tekirdağ’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

 Tekirdağ Pazar günü dikkat!  Saatler sürecek elektrik kesintisi uyarısı verildi

TREDAŞ Tekirdağ’ın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre 18 Şubat Pazar günü Tekirdağ’da hangi mahallelerde elektrik kesilecek. İşte o mahalleler:

 Tekirdağ Pazar günü dikkat!  Saatler sürecek elektrik kesintisi uyarısı verildi

İlçe: Ergene

Merkez-Velimeşe

Kesinti başlangıç tarihi

18.02.2024 Pazar Saati: 06:30

Elektrik ne zaman gelir?

18.02.2024 Pazar Saati: 07:00

 Tekirdağ Pazar günü dikkat!  Saatler sürecek elektrik kesintisi uyarısı verildi

İlçe: Ergene

Merkez-Velimeşe OSB

Kesinti başlangıç tarihi

18.02.2024 Pazar Saati: 06:30

Elektrik ne zaman gelir?

18.02.2024 Pazar Saati: 07:00

 Tekirdağ Pazar günü dikkat!  Saatler sürecek elektrik kesintisi uyarısı verildi

İlçe: Muratlı

Merkez-Yeşilsırt

Kesinti başlangıç tarihi

18.02.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik ne zaman gelir?

18.02.2024 Pazar Saati: 17:00

 Tekirdağ Pazar günü dikkat!  Saatler sürecek elektrik kesintisi uyarısı verildi

İlçe: Süleymanpaşa

Merkez-Yayabaşı

Kesinti başlangıç tarihi

18.02.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik ne zaman gelir?

18.02.2024 Pazar Saati: 14:00

İlçe: Süleymanpaşa

 Tekirdağ Pazar günü dikkat!  Saatler sürecek elektrik kesintisi uyarısı verildi

Merkez-Nusratfakı

Kesinti başlangıç tarihi

18.02.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik ne zaman gelir?

18.02.2024 Pazar Saati: 14:00

İlçe: Süleymanpaşa

Merkez-Güveçli

Kesinti başlangıç tarihi

18.02.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik ne zaman gelir?

18.02.2024 Pazar Saati: 14:00

İlçe: Süleymanpaşa

Merkez-Yazır

Kesinti başlangıç tarihi

18.02.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik ne zaman gelir?

18.02.2024 Pazar Saati: 14:00

İlçe: Süleymanpaşa

Merkez-Karahisarlı

Kesinti başlangıç tarihi

18.02.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik ne zaman gelir?

18.02.2024 Pazar Saati: 14:00

İlçe: Ergene

Merkez-Velimeşe

Kesinti başlangıç tarihi

18.02.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik ne zaman gelir?

18.02.2024 Pazar Saati: 11:30

İlçe: Ergene

Merkez-Velimeşe

Kesinti başlangıç tarihi

18.02.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik ne zaman gelir?

18.02.2024 Pazar Saati: 10:00

İlçe: Ergene

Merkez-Velimeşe OSB

Kesinti başlangıç tarihi

18.02.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik ne zaman gelir?

18.02.2024 Pazar Saati: 10:00

 

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17 Şub 2024 - 16:12 Tekirdağ- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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