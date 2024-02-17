 Tekirdağ Pazar günü dikkat!  Saatler sürecek elektrik kesintisi uyarısı verildi

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ. (TREDAŞ) tarafından Tekirdağ’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

TREDAŞ Tekirdağ’ın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre 18 Şubat Pazar günü Tekirdağ’da hangi mahallelerde elektrik kesilecek. İşte o mahalleler:

İlçe: Ergene

Merkez-Velimeşe

Kesinti başlangıç tarihi

18.02.2024 Pazar Saati: 06:30

Elektrik ne zaman gelir?

18.02.2024 Pazar Saati: 07:00

İlçe: Ergene

Merkez-Velimeşe OSB

Kesinti başlangıç tarihi

18.02.2024 Pazar Saati: 06:30

Elektrik ne zaman gelir?

18.02.2024 Pazar Saati: 07:00

İlçe: Muratlı

Merkez-Yeşilsırt

Kesinti başlangıç tarihi

18.02.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik ne zaman gelir?

18.02.2024 Pazar Saati: 17:00

İlçe: Süleymanpaşa

Merkez-Yayabaşı

Kesinti başlangıç tarihi

18.02.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik ne zaman gelir?

18.02.2024 Pazar Saati: 14:00

İlçe: Süleymanpaşa

Merkez-Nusratfakı

Kesinti başlangıç tarihi

18.02.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik ne zaman gelir?

18.02.2024 Pazar Saati: 14:00

İlçe: Süleymanpaşa

Merkez-Güveçli

Kesinti başlangıç tarihi

18.02.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik ne zaman gelir?

18.02.2024 Pazar Saati: 14:00

İlçe: Süleymanpaşa

Merkez-Yazır

Kesinti başlangıç tarihi

18.02.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik ne zaman gelir?

18.02.2024 Pazar Saati: 14:00

İlçe: Süleymanpaşa

Merkez-Karahisarlı

Kesinti başlangıç tarihi

18.02.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik ne zaman gelir?

18.02.2024 Pazar Saati: 14:00

İlçe: Ergene

Merkez-Velimeşe

Kesinti başlangıç tarihi

18.02.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik ne zaman gelir?

18.02.2024 Pazar Saati: 11:30

İlçe: Ergene

Merkez-Velimeşe

Kesinti başlangıç tarihi

18.02.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik ne zaman gelir?

18.02.2024 Pazar Saati: 10:00

İlçe: Ergene

Merkez-Velimeşe OSB

Kesinti başlangıç tarihi

18.02.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik ne zaman gelir?

18.02.2024 Pazar Saati: 10:00