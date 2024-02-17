 Tekirdağ Pazar günü dikkat!  Saatler sürecek elektrik kesintisi uyarısı verildi

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ. (TREDAŞ) tarafından Tekirdağ’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
TREDAŞ Tekirdağ’ın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre 18 Şubat Pazar günü Tekirdağ’da hangi mahallelerde elektrik kesilecek. İşte o mahalleler:
İlçe: Ergene
Merkez-Velimeşe
Kesinti başlangıç tarihi
18.02.2024 Pazar Saati: 06:30
Elektrik ne zaman gelir?
18.02.2024 Pazar Saati: 07:00
İlçe: Ergene
Merkez-Velimeşe OSB
Kesinti başlangıç tarihi
18.02.2024 Pazar Saati: 06:30
Elektrik ne zaman gelir?
18.02.2024 Pazar Saati: 07:00
İlçe: Muratlı
Merkez-Yeşilsırt
Kesinti başlangıç tarihi
18.02.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik ne zaman gelir?
18.02.2024 Pazar Saati: 17:00
İlçe: Süleymanpaşa
Merkez-Yayabaşı
Kesinti başlangıç tarihi
18.02.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik ne zaman gelir?
18.02.2024 Pazar Saati: 14:00
İlçe: Süleymanpaşa
Merkez-Nusratfakı
Kesinti başlangıç tarihi
18.02.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik ne zaman gelir?
18.02.2024 Pazar Saati: 14:00
İlçe: Süleymanpaşa
Merkez-Güveçli
Kesinti başlangıç tarihi
18.02.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik ne zaman gelir?
18.02.2024 Pazar Saati: 14:00
İlçe: Süleymanpaşa
Merkez-Yazır
Kesinti başlangıç tarihi
18.02.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik ne zaman gelir?
18.02.2024 Pazar Saati: 14:00
İlçe: Süleymanpaşa
Merkez-Karahisarlı
Kesinti başlangıç tarihi
18.02.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik ne zaman gelir?
18.02.2024 Pazar Saati: 14:00
İlçe: Ergene
Merkez-Velimeşe
Kesinti başlangıç tarihi
18.02.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik ne zaman gelir?
18.02.2024 Pazar Saati: 11:30
İlçe: Ergene
Merkez-Velimeşe
Kesinti başlangıç tarihi
18.02.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik ne zaman gelir?
18.02.2024 Pazar Saati: 10:00
İlçe: Ergene
Merkez-Velimeşe OSB
Kesinti başlangıç tarihi
18.02.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik ne zaman gelir?
18.02.2024 Pazar Saati: 10:00
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.