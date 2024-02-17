6 Şubat depremlerinden sonra Malatya’da ilk

“Yüzyılın Felaketi” olarak adlandırılan 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra ağır hasar alan Malatya’da bir yılın ardından, ilk sinema salonu Malatya Park Alışveriş Merkezi’nde açıldı. Yeniden açılışının ilk gününde hizmet veren sinema salonu, vatandaşların ve çocukların büyük ilgisi ile karşılaştı.

DEPREMDEN SONRA AÇILAN İLK SİNEMA

6 Şubat depremlerinin ardından bugün yeniden faaliyete geçen sinema salonuna vatandaşlar ve çocuklar büyük ilgi gösterdi. Rafadan Tayfa ve Kral Şakir gibi filmleri açılan sinemada izleme fırsatı bulan çocukların mutlulukları ise yüz ifadelerine yansıdı.

Deprem bölgesindeki normalleşme çalışmaları devam ederken bu ve bunun gibi faaliyetler ile yapılmaya çalışılıyor. Açılan sinema salonunun ise az da olsa depremzede vatandaşlara moral vermesi bekleniyor.

“ÇOCUKLAR ÇOK SEVİNDİ”

Uzun zamandır sinemada film izlemediklerini bildiren Songül Acet, “Bizim için olmasa da çocuklar için hafta sonları yapılacak güzel bir aktivite olacak. Çocuklar çok sevindi. Daha önce ‘acaba başka bir sinema salonu var mı?’ diye sormuştuk ama olmadığını öğrendik. Bugün burada açıldığını duyunca çocuklar çok ısrar etti” dedi.

Başka bir Malatyalı depremzede vatandaş olan Gizem Kırtepe ise, “Malatya’da yapılacak çok bir şey kalmamıştı zaten. Biz de uzun zamandır sinemaya gitmedik. Burada yeniden açılması bizim için çok iyi oldu. Yapılacak bir şey çıktı” şeklinde konuştu.

Hafta sonu tatilini değerlendirmek için ailesi ile sinemaya gelen 9 yaşındaki Muhammed Yiğit ise, “Çizgi film çıktı, okullar da tatildi. Biz de buraya çizgi film izlemeye geldik” dedi.