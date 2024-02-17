Öğrenciler uzlaşmayı yerinde öğrendiler

Fatma Aliye Borsa İstanbul Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet bölümü öğrencileri Sosyal Sorumluluk Programı Etkinlikleri çerçevesinde, “Onarıcı Adalette Uzlaşmanın Önemini Yerinde Öğreniyorum” projesi kapsamında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı uzlaşma bürosunu ziyaret ettiler.

Ceza ve Ceza Muhakemeleri dersi kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Uzlaştırma Savcısı Derya Kaya, öğrencileri kabul ederek öğrencilere destek verdi.

Kaya, öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerini arttırmak amacıyla gerçekleştirdikleri bu tür etkinlikleri, sosyal sorumluluk alanında bir örnek teşkil etmesi açısından önemli bulduğunu ifade etti. Daha sonra Kaya, öğrencilere uzlaşmanın hukuki anlam ve öneminden bahsetti ve öğrencilere uzlaştırma bürosunun işleyişi hakkında bilgiler vererek öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Verilen bilgilerden sonra Adalet bölümü öğrencileri, Savcı Derya Kaya’ya teşekkür ettiler.

“ADLİYE PERSONELİ OLARAK GÖREV ALMAK İSTİYORDUM”

Uzlaşmayı daha iyi öğrendiklerini ifade eden okul öğrencilerden Ela Şaşmaz, “Yapmış olduğumuz bu etkinlik projesi ile Ceza Muhakemesi ders konumuz olan uzlaşmayı daha iyi öğrendik, Adalet bölümü öğrencisi olarak iş hayatında Adliye personeli olarak görev almak istiyordum. Bu nedenle bu program beni daha istekli olmam konusunda heyecanlandırdı” şeklinde konuştu.

“BENİ BİR ADALET ÖĞRENCİSİ OLARAK MOTİVE ETTİ”

Motive olduklarını belirten Medine Turcan isimli öğrenci ise, “öncelikle bu programı hazırlayan hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Adliye ortamını görmek ve Savcı Derya Kaya’nın çalışma ortamını görmek beni bir Adalet öğrencisi olarak motive etti” dedi.

Konuları pekiştirdiklerini kaydeden Hacer Çınar isimli öğrenci de, “ Adaletin uygulama alanı olan Adliye binasını görmemiz, çalışanlarla konuşmamız ve büroları ziyaret etmemiz derste işlediğimiz konuları pekiştirmemizi sağladı” ifadelerini kullandı.

Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.