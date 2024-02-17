Et fiyatları yükselecek mi?

Karkas ete gelen yüzde 50 oranındaki zam kırmızı eti de etkiledi. Neredeyse kıyma, kuşbaşıya gelen yüzde 35 oranındaki zam hem kasapları hem de tüketicileri üzerken BUSABAH Medya’ya konuşan Malatya Kasaplar Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Abuzer Çekici, önemli açıklamalarda bulundu.

Malatyalıların alım gücünün zaten zayıf olduğunu dile getiren Çekici, gelen zamlarla birlikte alım gücünün daha da yok olduğunu söyledi.

“BİR TÜRLÜ ÖNLEM ALINMADI”

400 liraya sattıkları etin kilosunun marketlerde 450 TL olduğunu belirten Çekici, şunları kaydetti:

“Hayvan yetiştiricileri dişi hayvanlarını kestiriyorlar. 3-4 yıldır yetkilileri dişi hayvanların kesime gitmemesi konusunda uyarıyoruz. Bu türlü bu konuyla ilgili bir önlem alınmadı. Neticesini gördük. Dişi hayvanlar kesilir, üretim yapılmazsa bu şekilde ete zam gelir. Bugün karkas ete yüzde 50 oranında zam geldi, daha da zamlanacak. Böyle kalmayacak. Öte yandan bilinçsiz bir şekilde teşvik veriliyor. Bireysel aile işletmelerine değil de büyük firmalara teşvik verilmesi başka bir neden. Karkas ete gelen zamla birlikte 370 liraya sattığımız kuşbaşı ve kıyma şu anda 400 TL oldu, bu fiyat kasaplarda böyle. Daha fazla artırmadık, çünkü halkın alım gücü ortada. Malatya kasaplarında 400 lira olan kıyma ve kuşbaşının kilosu marketlerde 420 ila 450 arasında değişiyor.”

“ZARARINA SATIYORUZ”

“Kasaplar olarak bizler de mağduruz. Et fiyatları ne kadar yükselirse bizlerden alışveriş yapanlar o kadar azalıyor” diyen Çekici,

“Depremlerle birlikte 40-50 yıllık yerimizden olduk. Kasapların her biri başka bir yerde çalışmaya başladı. Biz de marketler gibi 450 liradan eti satarsak müşteri zaten bulamayız. Şu anda Malatya kasapları olarak zararına et satıyoruz ki, ayakta durabilelim. Önümüz Ramazanlık. Geleceğimizi göremiyoruz, bunu tahmin edemiyoruz. Et fiyatı değişiyor. Bir bakmışsınız günde 50 TL zam geliyor. Ben şimdiye kadarki esnaflık dönemimde hiç bu kadar yüklü miktarda ete zam geldiğini hatırlamıyorum. Et 350 TL’ydi şimdi 400 TL oldu. Bu da yaklaşık yüzde 35’e denk geliyor. Bundan sonra et düşmez ve daha da yükselecek”

diye konuştu.

“TEŞVİK BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE YAPILMALI”

Hayvan ithalatının yapılması gerektiğini belirten Çekici,

“Biz ithal et ve hayvan getirilmesine karşıydık, hala karşıyız. Taşıma suyla değirmenin dönmeyeceği düşüncesindeyiz ama şu an ithal et ve hayvanın gelmesi gerekiyor. Ben bunu canı gönülden istemesem de başka çare yok. Eğer b u yapılırsa bunun bilinçli bir şekilde yapılması gerekiyor. Ayrıca belli süt hayvancılığı ırklarından hayvanlar getirilip, yetiştiricilere dağıtmaları gerekiyor. Dolayısıyla hayvanların hem sütünden hem de danasından faydalanılır”

dedi.