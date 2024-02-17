Elektronik sigara zararlı mı?

Hayatımıza yeni yeni girmeye başlayan elektronik sigarayla ilgili bilinmezlik devam ediyor. Tütün gibi insan sağlığına zararlı mı, tütünün neden olduğu akciğer kanseri ve KOAH gibi rahatsızlıklara neden oluyor mu bilinmese de elektronik sigarayla ilgili araştırmalar devam ediyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Orhan Yücel, öte yandan sigarayı bırakma konusunda da önemli bilgiler verdi.

Elektronik sigaranın yapmış olduğu zararların şu anda bilenmediğini dile getiren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Orhan Yücel, elektronik sigarayla ilgili bilimsel bir altyapının hala bulunmadığını söyledi.

“ELEKTRONİK SİGARAYLA İLGİLİ ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR”

Elektronik sigaranın yabancı bir madde olduğunu belirten Dr. Yücel,

“Elektronik sigarayla ilgili çalışmalar yeteri kadar yaygın değil. Tütün için akciğer kanseri, KOAH, kardiyak hastalıkları yapar diyebiliyoruz. Çünkü bilimsel araştırmaları var, hasta takibi var. Elektronik sigara için bunları konuşamıyoruz. Elimizde yeteri kadar veri yok. Bakıldığında yabancı bir madde. Tütünün içinde neler olduğu biliniyor. Ama elektronik sigaranın içerisinde daha neler olduğunu bilmiyoruz. Tütünden daha zararlı da olabilir. Biz sadece KOAH, akciğer kanserinden bahsediyoruz ama bir de akciğerin kendi içyapısını bozan diğer hastalıklar var. Mesela interstisyel akciğer hastalığı dediğimiz bir grup var. Biz buna akciğerin romatizması diyoruz. Belki de elektronik sigara kullanımı yaygınlaşınca bunlara neden olacak. Elektronik sigara hayatımıza yeni giren bir şey. Altyapısında, içinde ne var, neyi ihtiva ediyor, nasıl bir mekanizması var yeteri kadar bilgi sahibi değiliz. Bununla ilgili araştırmalar var, devam ediyor ancak bu araştırmalar hala neticelenmedi. Bu neticelendikçe, elimize veriler geldikçe bunun hakkında da bilgi sahibi olacağız”

şeklinde konuştu.

SİGARI BIRAKMA SÜRECİ BAĞIMLILIĞA GÖRE DEĞİŞİYOR

Sigarayı bırakmak için neler yapılmasından da bahseden Dr. Yücel, şunları kaydetti:

“İlk etapta sigaraya bağımlılık derecesini tespit ediyoruz. Yani günde bir tane sigara kullananla, günde 3 paket sigara kullananların bağımlılık derecesi bir olmuyor. Bazı kriterler var. Birçok insan sabah uyanır uyanmaz kahvaltıdan önce aklına ilk olarak sigara geliyor. Bu gibi kişilerin sigara bağımlılığı daha yüksek oluyor. Kişilerin sigara bağımlılığı çok düşük düzeydeyse telkinle, sigarayı bırakması gerektiğini, sigara kullanmaya devam etmesi halinde ne gibi zararlar görebileceğini kendisine anlatıyoruz. Bunlar rağmen hala sigarayı bırakmama konusunda ısrarcıysa bunun haricinde sigarayı bırakma bantları, sigarı bırakma sakızları var. Kişi bunları kullanıp hala sigara kullanmaya devam ediyorsa ilaç tedavisine başlıyoruz. İlaç tedavisi biraz daha etkin oluyor. Sigarayı bırakma süreci aşama aşama. Kişinin sigarayı bırakması tedavisi bağımlılık derecesine göre değişkenlik gösteriyor.”