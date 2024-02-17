Sami Er: Malatya kendine yakışanı yapacak

31 Mart seçimleri öncesi AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, düzenlenen mahalle toplantıları ile vatandaşlarla buluştu. Beraberinde AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit ve İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı ile ilk olarak Yeşiltepe Semt Konağı’nda gerçekleşen buluşmaya katılan Sami Er, burada Gazi Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Başkan adayı Sami Er, depremde yıkılan Malatya’yı el birliği ile eskisinden daha güzel ve güvenli bir şehir haline getirmek için çalışacaklarını söyledi.

“ÇOK CİDDİ KAYIPLARIMIZ OLDU CANLARIMIZ GİTTİ”

Malatya’nın her seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sahip çıktığını ve arkasında durduğunu da hatırlatan Er,

“Ben inanıyorum ki Malatya’da kendine yakışanı yapacak, rekor oyla hem bizleri hem de diğer tüm adaylarımızı seçecektir. Bir 6 Şubat depremi yaşadık, üst üste 2 büyük depremi hep birlikte yaşadık. 11 ili kapsayan bu depremde 4 ilimiz büyük hasar gördü bunlardan biri de Malatya’ydı. Çok ciddi kayıplarımız oldu, canlarımız gitti”

diye konuştu.

Geçmiş dönemde TOKİ ve belediyecilik deneyimlerinin bulunduğu da ifade eden Er, bu tecrübesini Malatya’yı yeniden ihya ve inşa etmede kullanacaklarını söyledi.

“BU SEÇİMLERDE DE REKOR BİR OYLA TERCİHİNİ KULLANACAKTIR”

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit ise yaklaşan yerel seçimlerin önemine değinerek, “Yerel seçimler mahallemizin, ilçemizin ve şehrimizin şekilleneceği bir seçim. İnşallah her seçimde olduğu gibi bu seçimde de AK Parti’miz ve Cumhurbaşkanımızın arkasında yer alan Malatya’mız bu seçimlerde de rekor bir oyla tercihini kullanacaktır” dedi.

Seçim sürecinde en önemli önceliklerinin deprem olduğunu ve bundan sonrası için şehrin yeniden inşası noktasında yapılacak çalışmaların önemine değinen Geçit,

“İmarı planlarken insan yaşamını, insanının hayatını, mutluluğunu garantileyen bir imar anlayışı içerisinde olacağız. Çok büyük bir acı yaşadık. Bu acıdan büyük ders çıkaracağız. Bunu önümüze koyup düşüneceğiz, bundan sonra şehri yapılandırırken asla bir daha böyle bir acının yaşanmasına müsaade etmeyeceğiz. Belediyecilik ekip kurma, organizasyon, karar alma ve yönetme becerisidir. Buna da sahip olduğumuzu düşünüyorum”

diye konuştu.

“BİRLİKTE EL ELE VEREREK MALATYA’YI YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ”

Büyükşehir Adayı Sami Er daha sonra beraberinde AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın ve İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Battalgazi ilçesinde Sarıcıoğlu, Cirikpınar ve Halfettin Mahallelerinin ortak toplantısına katıldı.

Vatandaşlar tarafından karşılanan AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, burada yaptığı konuşmada tecrübeleri ve kuracakları ekiple birlikte el ele vererek Malatya’yı yeniden inşa edeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçeler olan Yeşilyurt ile Battalgazi Belediyeleri ile de sürekli istişare ve uyum içerisinde olacaklarının altını çizen Er, geçmişteki deneyimlerinin de artısıyla Malatya’da kalıcı konutların hızlandırılması, işyerlerinin bitirilmesi ve kentsel dönüşümler noktasında hiç vakit geçirmeden birlikte çalışacaklarını söyledi.

“BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN BİR AN ÖNCE KALICI KONUTLARINA GEÇMESİ”

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Av. Bayram Taşkın da 31 Mart seçimlerinde göreve gelmeleri ile birlikte merkez ilçeler ve büyükşehir belediyesi ile el ele verip harabeye dönen kenti birlikte ayağa kaldıracaklarını söyledi. Başta merkezi hükümet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da büyük gayret ve emekleri ile deprem bölgesinin eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırılacağını belirten Taşkın,

“Birinci önceliğimiz vatandaşlarımızın bir an önce kalıcı konutlarına geçmesi. Yine şehir merkezimizin ve çarşımızın da ayağa kaldırılması ile Malatya’yı yeniden inşa edeceğiz”

dedi.

Acılar ne kadar büyük olursa olsun Battalgazi’nin evlatlarının hayallerini ve umutlarını her zaman diri tuttuğunu da ifade eden Taşkın,

“İnşallah diri tuttuğunuz bu hayaller ve umutlarınız sayesinde acılarımızı unutacağız, küllerimizden yeniden doğacağız. Enkaza dönmüş şehrimizi hep birlikte inşa edeceğiz. Yılmak yok, pes etmek yok. Bizler bir taftan yıkılan şehri ayağa kaldırırken sağlam olan mahallerde de belediyeciliğin en güzel örnekleri halkımızın ayağına götüreceğiz.”

diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN