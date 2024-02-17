Deprem bölgesinde ruhsatlandırma ve yerinde dönüşüm krizi

Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala yerinde dönüşümle ilgili herhangi bir adım atılmaması hem Malatyalı müteahhitlerin hem de depremlerde evlerini kaybeden vatandaşların tepkisine neden oluyor.

İnşaat malzemelerinin giderek artığı, işçinin bulunmadığı şu günlerde ne vatandaşlar ne de müteahhitler yerinde dönüşüm konusunda önlerini göremezken, yerinde dönüşüme başlanamama sebebinin belediyelerin imar ve ruhsatlandırma konusunda adım atmamasından kaynaklandığı ileri sürülüyor. “Yerinde dönüşüme neden başlamıyor?” sorusuna cevap vererek BUSABAH Medya’ya konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, önemli açıklamalarda bulundu.

“İSTEDİĞİMİZ ŞEKİLDE ÇÖZEMEDİK”

“İşin doğrusu yerinde dönüşüm ve kendi binalarını yapması noktasında insanların önünü açamazsak burada sıkıntıya düşeriz, bunun farkındayız” diyen Milletvekili Babacan,

“Bu nedenle bir an evvel hem iş yeri noktasında hem de konut noktasında, insanların kendi evlerini, iş yerlerini yapması için bizim öncülük etmemiz gerekiyor. Geçen hafta Vedat Gürgen Bey’le detaylı görüştük ve Bakanlıktan bir modelleme üretmesini istedik. Vatandaşların organizasyonel olarak bunu tek başına yapması teknik olarak çok zor. Bu zor ve karışık bir süreç. Bizim arkadaşlarımız da bir haftadan bu yana bu işin detaylarını çalışıyorlar ve geçtiğimiz gün bana bir brifing verdiler. Gerçekten çok zorlu bir iş. Kat maliklerinin en az yüzde 51’inin onayı gerekiyor ve onay vermeyen insanların kamulaştırma bedellerini devlet insanlara ödeyecek. Ama bu işe onay verecek olan kat maliklerini ise sonrasında yine bürokratik olarak biraz zorlu bir süreç bekliyor. Önce belediyelere imarla alakalı ilk müracaatlarını yapacaklar. Belediyeler burada herhangi bir risk almak istemiyorlar. Benim zaten belediyeler için asıl şikâyet kaynağım buydu. Risk alma noktasında biraz geri duruyorlar. Yani imar sıkıntımızı tam manasıyla bizim istediğimiz ölçüde henüz çözemedik. Diyelim ki bu çözdük, ikinci aşamada projelendirme ve zemin etüdü var. Bu da çözüldü diyelim, bundan sonrası da var. Müteahhitlerle anlaşamama, müteahhidin daha fazla finansal beklentisi, vatandaşın bunu karşılayıp, karşılamaması gibi sorunlar yaşanabilir. Bunu da aştığımızı farz edelim, ruhsatlandırma safhasına geçiliyor. Bu safhada da belediyeler bir çekince yaşıyorlar. Çünkü son kararı belediye veriyor. Bunların hepsine çok detaylı çalıştık”

şeklinde konuştu.

“KAPSAMLI BİR DOSYA HAZIRLADIK”

Malatya dahil Hatay, Maraş ve Adıyaman gibi illerde de aynı problemin yaşandığına dikkat çeken Babacan,

“Kültür ve Turizm Bakanımız Malatya’ya geldiğinde, ‘Ben Malatya için kapsamlı bir dosya hazırlayacağım, sizin yanınıza geleceğim, Malatya’yla alakalı birkaç husus var ve bu konuda sizden yardım isteyeceğim’ dedim. Bakanımız da ‘Tamam’ dedi. Kapsamlı dosyayı hazırladık ve Bakanımızla görüştük. Dosyamızda orta hasarlı binalar, konteynerlerle ilgili diğer başlıklarda vardı ama en önemli konumuz yerinde dönüşüm konusuydu. Yerinde dönüşüm sorunu sadece Malatya’da değil, Hatay, Maraş ve Adıyaman’da da aynı sorun var. Kültür Bakanımızla görüşmeden önce Hatay, Maraş, Adıyaman vekillerimizle görüştüm. Bu illerde de maalesef ruhsat alan bir örnek yok”

dedi.

“BENİ ÇOK YORAN YERİNDE DÖNÜŞÜM HUSUSU”

İmar ve ruhsatlandırmayla ilgili sorunu çözmek için bulundukları girişimi anlatan Milletvekili Babacan, şunları kaydetti:

“Malatya’da sadece 35 bin civarında başvuru sayısı var, başvuru sayımız çok fazla, bunun daha fazlası Hatay’da, Maraş’ta, Adıyaman’da var ama ruhsatlandırma konusunda problem var. Bunun için bazı planlarımız var. Kültür Bakanımız ve Vedat Gürgen Bey’den biz, Bakanlık olarak öne alın, model üretimi belli müteahhitlerle bu işin pilot uygulamasını yapın, bunu vatandaşa da gösterin. O esnada karşımıza eğer imarla ve ruhsatlandırmayla alakalı engel çıkmaya devam ediyor ise ki, belediyeler bunun riskini almıyorlar hele de seçim öncesi eğer belediye başkanları değişiyorsa belediye başkanı o topa hiç girmiyor. Maalesef böyle de bir gerçeğimiz var bizim siyasal kültürümüzde. Normal şartlarda devamlılık esas olması lazım. Ama seçimde aday gösterilmediği anda elini eteğini çekiyor. Dolayısıyla böyle bir sorunu aşmak için o zaman ne yaparız diye konuştuk. Kültür Bakanımız Bakanlar Kurulu'nda Cumhurbaşkanımıza ‘ruhsatlandırma yetkisini belediyelerden alıp doğrudan Şehircilik Bakanlığına mı geçirelim, tek elde mi toplansın, tek elde mi yönetilsin?’ diye bir şey sunduk, ama bu sadece şu an ayaküstünde olan bir şey, bunun kararı verilmedi ama çözüm üretmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızla önümüzdeki hafta görüştüğümde yerinde dönüşümün bizim istediğimiz arzuda ilerlemediğini, yeni bazı revizyonlar gerektiğini ve yeni bazı çözümler, pratik çözümler, bürokratik süreçlerin vatandaşı çok yorduğunu, çok zorladığını anlatacağım. Zaten seçim öncesinde mart ayında cumhurbaşkanımız Malatya’ya geldiğinde diğer vekillerimiz, belediyelerimiz, mevcut belediye başkanlarımız ve belediye başkan adaylarımızla oturup bunu konuşacağız. Diğer Hatay, Maraş ve Adıyaman milletvekillerine de ‘Gidin bu işi Cumhurbaşkanımızın nezdinde yapın’ diye de söyledim. Onlar da Cumhurbaşkanımızın nezdinde takip edecekler. Çünkü dediğim gibi bizim açımızdan en büyük sorun, şu an işlemeyen ve beni çok yoran husus yerinde dönüşüm hususu. Ben bunun farkındayım.”