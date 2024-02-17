Asıl riskli il “Deprem Diyarı” Malatya!

Birlik Vakfı Malatya Şubesi tarafından gerçekleştirilen İrfan Akademisi isimli programın bu hafta ki konuğu İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İnşaat Mühendisi Prof. Dr. İbrahim Türkmen oldu. Birlik Vakfı Malatya İsmail Kahraman Erkek Öğrenci Yurdu’nda gerçekleştirilen programda ‘Deprem Gerçeği ile Malatya’nın Yeniden İmarı’ konuşuldu.

“25 YIKICI DEPREMİN YARISI MALATYA MERKEZLİ OLMUŞ”

Doğu Anadolu’da deprem bakımından en riskli ilin Maraş zannedildiğini ancak gerçekte en riskli ilin Malatya olduğunu belirten Prof. Dr. Türkmen,

“Doğu Anadolu fayı ülkemizin en önemli deprem kuşaklarından birini oluşturmaktadır. Doğu Anadolu fay kuşağında Bingöl, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Antakya illeri bulunmakta. Doğu Anadolu fayının jeolojik özeti, tarihsel deprem kayıtları ile bu kuşak içerisinde 7’den büyük deprem olma riski taşımaktadır. 7’den büyük depremler bu kuşak üzerinde olmaktadır. Tarihsel sürece baktığımızda 602 yılından 1905 yılına kadar bu hat üzerinde 25 deprem meydana gelmiş. Yani Doğu Anadolu Fay kuşağı üzerinde yıkıcı 25 deprem olmuş. Bunların 13 tanesi Malatya merkezli depremler. Yani Doğu Anadolu fay hattı üzerindeki fay kuşağındaki en yıkıcı depremler aslında Malatya üzerinde meydana geliyor ve en çok Malatya’yı etkiliyor. Aslında şu yönüyle baktığınızda Malatya bölgedeki en riskli illerden bir tanesi. Kuzey Anadolu fay hattında Erzincan, Malatya kadar riskli. Ama Doğu Anadolu’da en riskli il Maraş gibi zannediliyor ama Malatya. Deprem kayıtlarında Doğu Anadolu fay hattında 25 yıkıcı depremin 13 tanesinin yüzde 50’si Malatya merkezli olmuş. Tabi bu son 2 deprem Malatya merkezli değildi ama Malatya’ya çok yakındı”

şeklinde konuştu.

“ALTINA İMZA ATTIĞI 6 MADDE VAR”

Son depremler dikkate alındığında 6 sorunun göze çarptığını söyleyen Prof. Dr. Türkmen,

“Türkiye bir deprem kuşağı her 10 yılda muhakkak yıkıcı bir deprem meydana gelmekte. Biz Malatya'da ne yapabiliriz? Nasıl bir bina yapabiliriz? Nasıl depreme karşı şehrimizi, kendimizi koruyabiliriz? Bunu konuşmamız lazım. Herkes illa ki bir ev alıyor ya da ev yaptırıyor, müteahhide veriyor bir vatandaş teknik şeyleri çok bilmeden neye dikkat etmemiz lazım? Yani güvenli bir ev ne demektir? Nerede hata yaptık? Nerede yanlış yaptık? Bu yeni binalar dahil niye yıkıldılar? Bunu konuşmalıyız. Depreme dayanıklı yapı tasarımı dediğimiz zaman deprem mühendisi, deprem yapı dağılışı, depreme dayanıklı yapı tasarımı, mevcut yapıların değerlendirilmesi şeklinde işe bakıyoruz. Son depremler dikkate alındığında sahadaki hatalarımızı, kusurlarımızı 6 madde de özetleyebiliriz. Aşağı yukarı Türkiye’de 50’den fazla doçent ve profesörün imzası olan 6 neden. Herkesin hem fikir olduğu, Malatya’da gezen, dolaşan Türkiye’nin farklı illerden çalışan arkadaşlarımızın sahada gelip bunlardan kaynaklandığını en önemli 6 sorun buydu dediği altına imza attığı 6 madde var. Bir defa yanlış projelendirme yanlış tasarım. Zayıf kolon güçlü kiriş. Kısa kolon yumuşak kat. Fazla ağır döşeme. Narin ya da fazla boşluklu döşeme. Yapısal düzensizlikler”

ifadelerine yer verdi.